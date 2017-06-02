（本报亚庇二日讯）50年前作为当时的沙巴哲斯顿基督少年军（Boys’ Brigade）集合点的亚庇市海傍街，今日由亚庇市长拿督杨文海重新挂牌列为纪念地标。

回顾到1967年，位于海傍街门牌号Lot 45的店铺前，是当年沙巴州内一班基督少年军在每个周末的固定集合点，也是州内首个基督少年军诞生地的历史性地点。同时该处也是沙巴州第一个基督教青年会（YMCA）的办事处。

基督少年军是由军官威廉亚历山大史密斯爵士于1883年在苏格兰的格拉斯哥创立，是世界第一支青年制服团体。此后，基督少年军发展成为一个在全球100个国家成立支队的基督教团体。

其宗旨为在青少年之间扩展基督的国度，同时促进服从、虔诚、纪律及自爱等良好行为，以达成基督化的人格。于青少年人之间，扩展基督的国度：带领青少年认识基督、接受基督，让基督成为他们的救主和生命的主。

达成基督化人格：引导青少年人学像基督，培养像主一样的人格，其中包括服从、虔诚、纪律及自爱等良好质素。

今日推介礼也获得沙巴州第一支少年军的创会成员出席，他们是佘邦兴、朱昌理、苏孙庆及余庭光牧师。

苏孙庆在新闻发布会上表示，基督少年军目前在州内拥有15支分队，成员超过1千人。为配合此次50周年的挂牌仪式，他们也将会在本月2至4日于亚庇市举办少年军团聚、6月3至6日举行50周年国际露营、9月23日举办创会日及晚宴。

市长拿督杨文海对该团体的理念给予高度赞扬与认同，同时他也建议该团体与亚庇市政厅配合，以便推动各种有助于社会及人民发展的环保运动。

从学生时代就对基督教少年军有些接触的他指出，青少年是需要类似这样的一个纪律团体来鞭策他们，从而协助年轻一代建立正确的价值观。

他说：「年轻人可以透过参与少年军团体，塑造积极与纪律的人生观。」