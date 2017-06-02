（本报美里2日讯）沉寂一时的“挂断电话诈骗(Wangiri Calls)”近期又再度卷土重来，日前多人已中招，莫名接获来自马尔代夫或其他陌生的国际长途电话。其实这种骗局并非新鲜事，早已于两年前在我国出现。

两年前曾出现

这种称为“挂断电话诈骗(Wangiri Calls)”，骗局是源自于日本。骗局操作者是以利用电脑系统，随机拨电至不同的手机号码，通常只响一声，留下来电显示号码，以让手机号码用户回拨。回拨的人明显就是中了那个“高昂电话费(premium rate)号码”圈套，只要你通话的时间越久，他们收到的钱越多。

“Wangiri”意即日语“一声铃响”。骗局操作者希望受害者来不及接听，如果受害人回拨，就会被征收高昂的长途电话费，骗局操作者从中达到牟利目的。

我国的手机通讯商也已于两年前列出“挂断电话诈骗(Wangiri Calls)”的诈骗电话号码，并发表告诫用户切勿回拨有关号码，以避免掉入圈套。

留号码诱回拨

最近这种电话诈骗又再度死灰复燃，许多人已经中招！用户受促小心提防，以避免月尾收到昂贵电话账单时才欲哭无泪。

另外，也有另一版本诈骗，就是留言受害者的语音信箱说是警局或医院打来，或是在Whatsapp留信息要你回电，这些都要小心提防。

防止电话诈骗最好的方法:

（1）看到只响一次的陌生国际号码不要回拨。

（2）若不小心回拨，要立即挂断。

（3）不与陌生人分享个人资料。

（4）与你的通讯商联系，通知可疑的“挂断电话诈骗(Wangiri Calls)”号码。