（汶莱斯市2日讯）IA SALOON今日为客户提供免费的父亲节活动。

是项活动是于加东THE MALL购物商场的IA SALOON举行。

据悉，IA SALOON举行了一个免费的“父亲节”主题活动，代替了今年6月18日庆祝的父亲节庆祝活动。逾10多登记的爸爸与他们的孩子一起参加了活动。

另外，IA SALOON董事暨经理Cecilia Lee 表示，举办这项活动不仅要回馈到她的客户，还要创造一个平台，让勤奋的爸爸可以通过各种有趣的活动与孩子们保持联系。

在活动中，爸爸手忙着处理孩子的头发。 并在IA SALOON业团队协助下展示了时尚男士外观和女孩经典酷辫子。与此同时，爸爸与孩子在脸上与手臂上贴上暂时性闪光纹身贴纸以及爸爸和他们的孩子自拍，以争取赢得特别礼品奖。

另外，参加的爸爸们还收到免费的理发凭证，而孩子们则带回IA SALOON的礼物。

此外，IA SALOON于每月举办研讨会，是免费入场以及座位有限。有兴趣者，可以注意7月的免费主题工作坊，座位可供预订。欲了解更多信息和提前预订，请拨打2423232，或感兴趣者可以WHATSAPP8738232查询，或者访问加东THE MALL购物商场的IA SALOON。