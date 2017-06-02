（吉隆坡2日讯）前首相敦马哈迪表示，正当其他国家都针对涉及一马发展公司（1MDB）资金事件採取逮捕和关闭银行户头等行动，若大马还坚持没有犯错，是荒谬的。

敦马也是土著团结党主席，他今日在部落格贴文表示，如果此事真的没有人犯错的话，那么总检察长丹斯里阿班迪就必须证明1MDB的钱还是存在、安全及合法的。

「其他国家都在针对涉及1MDB事件採取行动，包括逮捕人、关闭银行户头以及证明1MDB涉及洗黑钱，但大马政府说没有人在1MDB事件上犯错，这是很荒谬的事情。」

「若真的没有人犯错，总检察长必须证明1MDB的钱依然安全和全数都还存在。」

马哈迪表示，目前1MDB面对各种指控，总检察长是不是应该重新调查此案，將国家银行、反贪会和总稽查署的调查报告解密。

「眾所周知，政府的犯罪行为不能变成政府机密，反而是在政府內或外的人都有责任举报这些犯罪行为。」

马哈迪指出，各国媒体的报导显示大马首相与1MDB案件有关，若这些不是事实，首相就应该起诉他们，但他却没有这样做。

「但总检察长却宣布纳吉没犯错，还指示不用对1MDB展开调查，虽然他最后改口称没有这样说过，但事实却是总检察长在调查时，没有寻求警方、反贪会或是其他单位介入调查，而且还把许多报告列为官方机密文件。」