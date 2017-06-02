（马六甲2日讯）马六甲吉里望填海区日前迎来数千名「投资者」实地考察「多福城（Fortune City）」计划，疑当中涉嫌金钱游戏，甲行动党领袖促国家银行介入调查。

据悉，该计划是由胜威国际集团（SVI）的子公司威世地產发展，计划下结合酒店、住宅、购物中心、娱乐中心等，预计两年后建竣，且只售卖给会员，以分数换取单位。

该集团在本週二（5月30日），安排约100辆巴士，带「胜威家人」实地考察，全场约有5000人。

永大集团撇清

早前，该集团被指利用与永大集团签署备忘录的照片做宣传，永大集团稍后在其官网作出声明，指胜威国际集团並非该公司大股东。

永大集团也澄清，该公司与大股东没有將任何股权出售予胜威国际集团。该公司与胜威国际集团也没有任何交易或联营房地產开发，特別是《印象城》及《印象马六甲》项目。

甲行动党州秘书邱培栋巡视「多福城」计划工地时表示，怀疑胜威集团的投资计划是另一种金钱游戏，因此要求国家银行採取行动，就如调查与涷结JJPTR、MBI户头的方式一样。

「我们不希望马来西亚，特別是马六甲变成金钱游戏的天堂。州政府在这方面確实无法採取有效的行动，只有国家银行有这权限，因此希望国行马上展开行动，避免大家坠入陷阱。」

速完成调查工作

邱培栋也说，甲首长拿督斯里依德利斯哈伦已表示要调查「多福城」项目，他促当局尽快完成调查工作，並对外公佈。

陪同邱培栋巡视的还包括该党財政刘志良、宣传秘书杨勇平、副宣传秘书傅秋霞、政治教育主任王锦涌和哥打叻沙玛纳州议员赖君万。

本报尝试透过胜威国际集团网站所提供的联络电话联繫负责人取得回应，惟接听电话的职员表示，老板目前在休假中，週一才会回返工作岗位，暂无法做出回应。（221）

资料档：胜威国际集团多元发展

胜威国际集团（SVI）成立于2015年，业务包括实体娱乐城，金融业，地產，网络商城及旅游业等，属多元化发展集团，自称创立时已聘雇专人团队，设计出一套营销方式及商业回馈方案。

以类似MBI的虚擬幣模式，发行虚擬幣，拆分对碰。自称2016年3月1日获得柬埔寨政府颁发位于西哈努克省的综合娱乐城营业执照。

胜威国际集团（SVI）子公司威士地產，日前被指投下28亿令吉发展吉里望填海区30英亩地段。