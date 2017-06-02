（檳城2日讯）比中指的巫裔女子或拍视频者，谁才是爭停车位的祸首？

根据网络流传的视频，早前在浮罗交怡瓜镇斋戒月市集发生的停车场爭执，一名巫裔女子对坐在车內的女子比中指、丟拖鞋及拍打车子，引起网民纷纷討伐该举止暴怒的巫裔妇女行为不当。

短片上载后惹来热议，涉案的巫裔妇女丈夫今日打破沉默，声称要还原事情真相。

33岁的莫哈末杰菲利（33岁）今日向马来报章《HarianMetro》指出，当时他驾车载著28岁的妻子西蒂卡蒂嘉，正在斋戒月市集找停车位，他的前面正好有一辆轿车也在寻找停车位，里面坐著3名女子。

他指出，他发现有一个空置的停车位时，前面的轿车已驶过头，因此他来得及把车驶入泊车位。「但前方轿车的车主，却爭论停车位是她们的，理论期间还爆粗，才会让我的妻子愤而做出比中指、丟拖鞋的动作。」

不过，他针对妻子过激行为，代表妻子向公眾道歉，因为他也没想到妻子会如此反应。

莫哈末杰菲利也指出，他原本以为这是小事一桩，但相信是拍摄影片的女子把视频上载社交网站后留言纷飞，事情似乎变得一发不可收拾。

他希望网民不要鲁莽留言或把所有责任推到他妻子身上，导致他妻子受千夫所指。

资料档：拍照记录惹怒对方

週二傍晚约6时，一名22岁林姓女子与友人驱车前往浮罗交怡瓜镇斋戒月市集购物，在停车场等待停车位时，遭到一辆载有巫裔一家大小的轿车，从反方向驶入抢先。

女事主指出，她告知巫裔男子自己在此处等了许久，也有出指示灯、鸣笛示意。结果男子还是不愿退让车位，还询问女事主「你是否有驾照？」

较后，女事主因怕下车后会遭对付，于是拍照记录，却惹怒对方做出比中指、丟拖鞋及拍车等行为。