（吉隆坡2日讯）受惠于油价走高、上游和下游业务赚幅改善以及成本优化政策奏效，国油公司（Petronas）交出亮眼的业绩表现，净利倍增。

国油公司在2日发文告宣布，2017財政年首季净利（截至3月31日止）按年暴涨123.91%，至103亿令吉，去年同期为46亿令吉；营业额也按年上涨25%，至616亿令吉，去年同期为491亿令吉。

据文告指出，首季净利走高，主要是因为原油价格走高带动其收入增加，和资產拨备减值减少。而较高的税务及油气產业的折旧开销，以及產品成本上扬，则稍微抵消上述的有利因素。

另外，营业额增加是因为旗下各项產品的平均售价均有上涨，加工天然气销售量增加，和有利的匯率走势所贡献。不过，原油和凝析油，以及石油產品的销售则有所减少。

扣除利息、税务、折旧及摊销前盈利（EBITDA）按年增加90亿令吉或58%，至246亿令吉，去年同期为156亿令吉。更高的售价驱动，该集团的营运现金流也按年成长86%，至180亿令吉。

转型策略续奏效

与此同时，该公司削减成本及改善效率的內部措施，也將国油的营运开销从去年的114亿令吉，降至111亿令吉。

国油公司总裁兼首席执行员拿督旺祖基菲利表示，公司的转型策略持续奏效，是首季交出亮眼表现的主要动力。

这些措施加强公司內部的联繫，拉近上游及下游业务合作，带来更高的厂房使用率，改善產量及提升整体的价值。

国油公司总裁旺祖基菲利。

他表示，將持续专注提升上下游业务，通过释放价值，优化回报，成为更全面的油气公司。

该公司截至3月31日止的总资產按季减少至6021亿令吉，去年末季为6033亿令吉，主要是令吉兑美元走强。

专注优化成本

隨著盈利增加，股东基金也增至3869亿令吉，而该公司的负债率稍微降低至17.1%，前期为17.4%。

国油的首季资本投资总额为119亿令吉，主要是用在柔佛州的石油提炼及石化综合发展项目（RAPID）。

虽然首季取得良好的表现，不过，国家石油对於未来几个季度的前景仍谨慎，主要是因为供应及需求还未达到平衡。

国油將持续专注优化成本，並將通过与业界的合作，改善效率及提升营运表现。