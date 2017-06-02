（本报诗巫2日讯）公园禁烟条例已在昨天（6月1日）正式生效，砂州卫生局总监拿督查米拉医生提醒民众，任何人在公园抽烟，都会被罚款。

卫生局在3个月前就展开教育工作，唤醒民众不可以在公园抽烟，因公园已被列为禁烟区，而有关法令从6月1日开始执行。

拿督查米拉医生在受访时说，州卫生局与相关单位的执法人员，并不会守在公园里执行任务，但执法队伍随时都可以展开取缔行动。

最高罚款万元监2年

她表示，犯者可被罚款250令吉，若是犯者没有在30天内缴付罚款额，将会进一步被提控上法庭。到时，犯者可能会被罚款高达1万令吉或坐牢不超过2年。

她披露，在砂拉越州，目前共有76个公园被列为禁烟区，在未来还会有其他公园也被列为禁烟区。

她忠告抽烟人士，不可在禁烟区的公园里抽烟，并且不要有侥幸的心理。与此同时，所有的抽烟人士，也要尊重其余到来公园游玩或进行康乐活动的旅客及民众，以免吸进二手烟。

公园供进行健康活动

拿督查米拉医生说，公园应用来进行健康的活动，例如跑步、野餐、供给儿童游乐，以及进行瑜珈与韵律操等运动。

配合公园被列为禁烟区的推行，诗巫巿议会已在管辖范围内的25个公园竖立起禁烟的指示牌，包括诗巫城巿广场，提醒抽烟人士不可在这些地方吞云吐雾。

诗巫巿议会署理主席诺嘉雅于日前在受访时也强调，公园被列为禁烟区，是要避免民众吸入二手烟。