（本报诗巫2日讯）诗巫区国会议员林财耀和党员昨日向伊班同胞贺节受到热烈的欢迎。

林财耀表示，伊班同胞将是改变国运的钥匙，并呼吁伊班同胞在来届国会选举积极做出改变，支持来自行动党的候选人。

他说，国阵执政54年，是时候做出改变，给替代阵线希望联盟执政中央的机会，为国家做出改变，并纠正国家行政的偏差。

希盟废除消费税

他称，希望联盟已经有共识在来届大选执政中央后，将会废除消费税来减轻人民的负担。消费税带来的影响不只百物涨价，也间接影响了人民的可消费收入。商家们更是首当其冲，增加营运成本。

他也驳斥国阵误导性的言论说，一旦希望联盟执政，一马援助金将被废除的说法。

他强调，在希望联盟执政的州属，希盟政府所带给人民的福利是远超过一马援助金的。如槟城州政府从新生儿出生将会发放200令吉补助，往生者将给予1000令吉协助往生者家庭，对于升上大专学院的学子槟州政府也会补助1000令吉等。希望联盟也在探讨免费公立大学教育的可能性，届时将大大减轻中下收入家庭面对孩子教育的负担。

他不认同国阵用发展金来威胁选民说，投反对党将会失去发展金的言论，而且这是违反民主选举精神的。他保证如果希盟入主布城，不管是执政党的选区或反对党的选区，希盟政府都会一视同仁。这就是希盟政府和国阵的不同。

他强调，来届大选后，人民会不会继续活在国阵的威胁政治中，还是希盟做政府摆脱威胁政治，真正把国家的发展推向正确的轨道，也一并摆脱种族，宗教政治，让马来西亚真正迈向各族不分你我只有马来西亚人的马来西亚，这决定权就在于人民手中的一票。