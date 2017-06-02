（本报诗巫2日讯）人联党巴旺阿山支部主席刘会耀律师表示，不管国阵派谁出战诗巫国会议席都好，现在讲太多都没有帮助，只有实际的去做服务工作，才是最实际的。

他说，如果联民党的代表欲出战这个选区，就必须返回人联，否则就无法代表国阵在该选区竞选。

依据新闻报导，联民党诗巫社区发展委员会主席拿督黄祈耀表示有意出战诗巫国会选区，如果加上现在的民行党诗巫区国会议员林财耀以及他自己，三个人的名字最后一个字都有“耀”字，网络媒体已经有人形容来届国选有三“耀”争辉一事，他笑言每个人都有自己的看法。

如柏拉旺州议员黄培根对于联民党诗巫社区发展委员会主席拿督黄祈耀表示有意出战诗巫国会选区也有其政治立场的意见，大家见仁见智。

让首相决定人选

他说，国阵一方最后是谁出线，以国会出战权来说，是首相决定。

询问他来届国选时，会否再出现国阵直属候选人的问题，他则表示，没人知道。

他说，为诗巫做事，政治力量是其中一条途径，但它一定要靠团队的精神出发，个人不能发挥什么。

他也说，国会议员除了要替选区人民开声及服务外，也要在国家政策上扮演角色。

他表示，从政者一定要说到做到，也要有诚心和给人信任，不是说退了党去参选，之后又回到原来的党去，这种做法是无法让人苟同的。

他强调，谁能代表国阵出战，谁又最适合，要等到大选来临时才能知道，现在说太多也不实际。

他也说，从政者一定要有心去做事，而政治一途确实可以催动力量的发挥，但它必须是团体出发。

而从政者有没有心服务，有否说到做到，他说，旁人或者选民的眼晴是雪亮的。