(本报古晋2日讯)打鱼机店将在古晋巴达旺市议会管辖区内绝迹﹗古晋巴达旺市议会主席罗克强州议员表示﹐该议会将在达雅佳节后召开一项特别会议﹐以期透过立定新法之举﹐达到禁止任何打鱼机店继续在古晋巴达旺市议会管辖范围内持续运作的目的。

罗克强今日是以文告形式﹐针对非法打鱼机活动的课题﹐向媒体如是表示。

他说﹐非法打鱼机活动已经日益猖獗﹐并衍生了许多社会问题。

“非法打鱼机活动﹐已经造成许多家庭的破裂﹐并导致家人因为负债累累而分离。”

他披露﹐巴达旺警区也证实﹐类似的打鱼机与赌博活动脱不了关系。

“我们也因此废除4张被滥用的执照﹐并立刻关闭了相关的店面。”

将在管辖区内绝迹

他更指出﹐巴达旺市议会还将在达雅佳节后召开一项特别会议﹐以便能够从中立法禁止打鱼机店在巴达旺市议会管辖范围内继续运作。

他透露﹐在制定相关法规之后﹐当局也将寻求巴达旺警区的协助﹐以便能够突击并禁止任何打鱼机在巴达旺市议会管辖区内继续操作。

“打击赌博活动乃是警方的权限﹐但巴达旺市议会将与警方保持密切的合作关系﹐以确保自身管辖区内不存在任何的打鱼机店。”

向人民保证是清白

他也指出﹐其欲废除及结束相关打鱼机活动的决定﹐也获得了该市议会所有市议员的赞同与支持。

“我相信﹐这也将能够更明确证明巴达旺市议会欲打击非法打鱼机店的立场。”

与此同时﹐他说明﹐当巴达旺警方指出﹐拥有该议会发出执照的店面多涉及赌博活动时﹐许多人因此造谣中伤他。

“一些人更因此将我视为贪污及不诚实的人﹐但我可以向人民保证说﹐我将一直都是清白的。”

他也不忘呼吁民众成为当局的耳目﹐以便能够共同终结类似的非法活动。

“民众也需要与警方合力打击罪案﹐毒品﹑黑万及赌博活动。”

增加15名执法人员

另一方面﹐针对警方点出有人在停车场或五脚基非法经商的课题﹐他承认说﹐在该方面﹐巴达旺市议会确实没有即时做出有效的应对。

唯他指出﹐在砂州政府已经额外配给该议会15名执法人员(包括1名执法主任)之后﹐他希望有关人手的增加﹐将让该议会的执法团队能够更有效应对类似的非法经商活动。