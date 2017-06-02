(古晋2日讯)公正党峇都林当区州议员施志豪乐见砂教育、科学与科技研究部长拿督斯里麦哥马英推动砂拉越教育政策和体制改革和重组的热诚和建议。但是，他提醒麦哥马英必须首先与联邦教育部理清下放给砂拉越的财政、立法与行政方面的权力，以确保砂州政府和砂教育部的努力有所结果。

“我们无法接受砂拉越在全国15区中排名倒数第三的学术表现。如斯糟糕的学术表现实实在在的说明了有重新评估政府过去50年在砂拉越推行的教育政策的强烈必要性，以鉴别联邦政府所实施教育政策的弱点和疏忽。”

他说，联邦政府把砂拉越糟糕的学术表现归因于学校过于分散，造成许多学校低入学率，造成学生无法享有良好教育设备及专科教师，但对他而言，这不是个充分的理由。

联邦忽视学校问题

“砂拉越的教育搞到如斯田地，全然是布城在国家建设的各方面忽略了砂拉越，从教育、卫生服务、基础建设发展、通讯、旅游业到贸易与工业发展。”

也是公正党砂州联委会主席的施志豪直言，州内学校学术表现普遍不甚理想，砂拉越人长期面对残破学校的问题，尤其是乡区，也一直都面对品质较差及不足的教育设施。砂拉越教育面对的问题并非一朝一夕，而是数以十年计，联邦教育部早就该展开必要的研究和调查，去鉴别和解决问题。

“砂拉越多数学校是在殖民时期和马来西亚成立初期建成的，交通的不便导致了许多学校面对低入学率问题。在过去10年交通设施改善后，家长都乐意把子女送入临近且教育设备良好的学校，以确保子女获得更好的学术成就；但更多的家长把子女送到城市，寄宿在亲戚或朋友家中，让子女有机会上更好的学校。”

合并学校设施需良好

他表示，如果麦哥马英建议的合并乡区学校计划，能涵盖良好校舍的建设、良好教育设施与师资、为学生安排学校巴士和运输服务、提供良好的宿舍等组件，家长和人民代议士们肯定不会反对。

“要开始改变，砂教育、科学与科技研究部就必须详细计划并对外说明，要如何合并学校及合并学校的标准，并附上合并学校可以享用的设施等细节，帮助人们理解政府合并学校的用意。”

施志豪形容，砂州政府以鉴别、改革及重组州内教育政策和体制为己任是值得赞赏的。砂拉越人民一致认同砂拉越需要教育自主权，也绝对会在教育自主权回归砂拉越下受惠。

“我们在欢迎砂州政府的宏愿当儿，也需要知道教育自主权下放协商的细节和进展。若联邦政府没有作出必要及实在的努力，发放资金给砂拉越去重建学校、下放权力让砂拉越去订立和管理属于砂州的教育政策与体制，砂拉越将无法脱离目前面对的弱势及可悲情况。”

心理评估非教师标准

他感谢麦哥马英成功说服联邦教育部延长75名临教的服务期限至今年杪，并允许他们重新获得参加心理评估的机会，以有机会成为正职教师。

“不过，这提醒了我们，砂拉越争取的教育自主权中，也该包括教师的招募，同时，也不该让教师心理评估成为决定是否录取一名应征者唯一的标准。”

施志豪指出，所有心理学家都认同心理评估或有助于透露接受评估者会成为怎么样的教师，对招募程序有帮助。但另一方面，心理学家也认同，心理评估和“测验”无法证明一个人是否会成为好教师或糟糕的教师。

“既然心理评估及测验被设计来评估应征者是否具备一名教师必须具备的条件，即同理心、沟通和适应能力，那我建议教育部把心理评估变成录取应征者的其中一个参考标准。这些临教已经开始在学校执教，教育部可面试他们的表现，再以他们所教导之学生的成绩来评估这些临教在教育工作方面是否达到令人满意的水平。”