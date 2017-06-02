（本报古晋2日讯）选举虽败，但服务仍继续！

砂人联党公共投诉局主任叶耀星表示，该党虽然在哥打圣淘沙州选区败北，但该党并没有放弃，而是继续为该区的人民服务。

叶耀星今日陪同砂地方政府及房屋部部长拿督沈桂贤向占姆士兰伊族长贺节时，向记者如是表示。

“虽然我在上届选举出战哥打圣淘沙选区败选，不过我依然在服务时，将人民心声带给党主席拿督沈桂贤。

他澄清，在发展上，哥打圣淘沙不能与石角相比，因为沈桂贤是石角区代议士。不过，哥打圣淘沙区的一些小问题，党主席都致力于给予协助，一些问题也已获得解决。

对此，他深表感激。倘若没有拿督沈桂贤的帮忙，有关小问题也无法解决，比如在实旦宾八点地。

没资金难推动发展

“当然华人有一句话说‘钱不是万能，但没钱万万不能’，因此在发展上我们还是需要发展资金。虽然发展金不多，但沈桂贤依然想办法协助哥打圣淘沙的选民，这点是不可否认。”

因此，他希望哥打圣淘沙区的选民不要将该区的情势与石角比较；并强调，若沈桂贤输了，也无法被首长委任为部长，也无法做出发展。

叶耀星希望人民可以感受到砂人联党在党主席拿督沈桂贤与其团队领导的诚意，并给予支持与配合，让该党持续为人民争取更多的福祉。

今日拿督沈桂贤与其团队向多家土著同胞贺节，他们是恩峇迪族长、占姆士兰伊族长及本曼查约翰丹比。