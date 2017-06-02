（本报古晋2日讯）砂地方政府与房屋部长拿督沈桂贤表示，石角及古晋区将兴建更多可负担的房屋，预计这2、3年可逐步落实。

也是石角区州议员的拿督沈桂贤今日趁达雅节第二天，带领一众巴达旺市议员、党员及其团队向德沙威拉村长恩峇迪贺节时，发言时，如是表示。

预计2、3年内落实

今日随拿督沈桂贤贺节的人士有天猛公陈如飞、峇都吉当区州议员兼巴达旺市议会主席罗克强、砂人联党思故邦分部主席林亚德、砂首长署政治秘书陈开、市议员叶耀星、郑莉宾(草字头)等。

他是针对德沙威拉村长恩峇迪在致词时提出该区拥有许多空地或可规划为廉价房屋用途一事，做出回应说，这需要向砂土地与测量局获取相关的资料。

他表示，本身刚受委为砂房屋部门，因此，他将向该部官员们深入了解部门的运作，并且将探讨在石角区兴建更多可负担的房屋。

探讨建更多中价屋

除了维持现有私人房屋发展中，保留30%作为廉价房屋，政府也将探讨兴建更多中价房屋，以迎合人民对难买房子的问题。

“现在是进入策划阶段，预计在未来2、3年可以落实，毕竟在推展这些计划必须经过州策划单位、砂土地与测量局批准等程序。除了石角，古晋其他地区也将兴建更多人人可负担的廉价与中价房屋。”

较早时，他说，石角地区的民生问题已经存在已久，不过，在过去5年，该区落入反对党手中，因此，问题迟迟无法获得解决。不过，自从他代表国阵将该区重夺回来，已逐步改善当地的基建如道路、沟渠及路灯。

无论如何，沈桂贤表示，该区上倘有一些民生课题仍需继续加以关注与解决，为此，他已指示该党的市议员勤力工作，深入基层走动，听取民意，以逐步将问题解决。