辽宁省沈阳市公安局公交（地铁）分局，已经在沈阳地铁站等主要站区启用人脸识别系统，在短暂的13天测试阶段中，就逮捕3名逃犯，这是警方首次运用智能「人脸识别系统」逮人，透过数据资料库比对，只要与在逃嫌犯相似度高达83%，系统会自动报警，过程只需1秒钟，准确率达90%以上，10天内仅有2到3次误报。

综合报导，技术人员表示，这是一套动态的人脸识别系统，在人潮密集的地方安装高清摄影镜头，只要人在镜头下经过，就会被连续拍摄20至30张不同角度的照片，再与数据资料库比对，一旦相似度与在逃嫌犯超过83%，系统将会自动报警。

人的脸部包括眉骨、颧骨、眼间距离等80多个点，都是能拿来做对比的部分。

报导指出，以地铁沈阳站为例，在进出站口等处共有6个摄影镜头，在不同位置进行拍摄，摄影镜头每秒能同时拍30多张人脸照片，同时录下10秒钟的影像，只要1秒钟内，与公安网上逃犯资料库中的几十万数据进行计算比对，如发现逃犯，警务室内的警报系统就会瞬时响起，同时也会在电脑萤幕中显示逃犯的讯息、逃犯编号、照片等，让民警迅速逮捕。

报导指出，从5月20日人脸识别系统安装并启用以来，在短短13天内，地铁警方就已经逮到3名逃犯，像是一名疑似逃犯5月22日在地铁沈阳站站口附近出现，人脸识别系统立即发出报警，民警立即截获李姓犯嫌，审查过后，确实为涉嫌诈骗罪的逃犯，先前在2013年于大东区诈骗223万元。

报导中还提到，巡逻民警5月23日又在出站口逮捕涉嫌信用卡诈骗罪的逃犯；5月30日也捕获盗窃犯。

据民警介绍，这套人脸识别系统是由第三方公司开发的，目前在沈阳地铁的2个重点站免费试运行，如果实际使用的效果优秀，将会考量将这个抓捕逃犯的「高科技利器」在沈阳地铁、公交等大范围推广普及。