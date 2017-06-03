广西南宁市一名36岁女博士前几天和父亲在家因结婚问题发生口角及肢体冲突。随着两人越说越激动，父亲竟拿出刀子，朝着女儿的头脸部狂砍5、60刀，并将前来劝架的妻子手指砍断，目前母女都在医院接受治疗，女儿伤势严重。

根据《看看新闻》报导，附近住户陈先生表示，当晚他一直听到隔壁人家在吵架，本以为没甚么大事情，没想到后来越来越激动，还突然听见一句「有本事你砍」，然后就是女子尖叫的呼救声，「我听见砍人的话以后，就马上冲出去找保全帮忙报警，但还是来不及，妈妈的手指已经被砍断多根，女儿的头部也血肉模糊。」

惨剧的说法众说纷纭，但很多邻居都指出，那家的女儿是博士，在医院上班，已经快40岁却一直没有成家，也很少回来看生病的母亲，当天是端午节期间，有听见他们在说成家的事情，「好像说到女儿不帮忙做家事，以后结婚会有问题之类的，两个人就吵了起来。」

两人受伤后随即被送到医院急救，目前情况还算平稳，医院表示，女儿受伤的部位在头、脸、后颈，脑部也受到创，血流了非常多，输了4000毫升，几乎都于整个人体的血量。

另外，64岁的母亲则被砍断4根手指，伤的算是比较轻，但是因为她本来身体的问题，所以断指没有办法接回去。

警方目前已把砍人的父亲逮捕，并指出，男子没有喝酒，不是酒醉闹事，冲突应该是家庭长久的矛盾所引起。