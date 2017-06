美国联合航空(United Airlines)一架国内客机1日上午7时45分起飞没多久,飞行途中突然有一只小鸟被吸进引擎内,随即飞机引擎不断喷出火焰,坐在窗前的乘客目睹这幕录影下来,并通知机上人员,机师立即折返回机场检查。

这架联合航空航班为1738号,原订从芝加哥飞往迈阿密,然而就在起飞没多久后被迫返回芝加哥欧海尔机场,原因是有一只小鸟被引擎吸入,坐在窗边的乘客拍到引擎不断喷出火焰的画面。

这名乘客向机上人员反应后,在推特上写:「当你乘坐的飞机引擎发生爆炸又喷火时,该怎么办呢?感谢飞行员安全着陆,来喝啤酒吧!」起飞后约2个小时,飞机终于返回至芝加哥,所有旅客改搭乘其他飞机。

美联合航空发言人表示,小鸟撞进飞机引擎导致引擎喷火,机组人员立即关掉其中一边引擎而折返芝加哥,关于此次事件,航空公司会赔偿所有旅客,而目前航空公司正调查有什么方法可以阻止鸟类动物飞入引擎。

What to do when your plane engine blows and bursts fire? Thank the pilot for landing and have a beer @UnitedAirlines @fly2ohare #birdattack pic.twitter.com/Poi4XmPZ3a

— Tim (@tim_ea_arnold) 2017年6月1日