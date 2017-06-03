美国联合航空（United Airlines）一架国内客机1日上午7时45分起飞没多久，飞行途中突然有一只小鸟被吸进引擎内，随即飞机引擎不断喷出火焰，坐在窗前的乘客目睹这幕录影下来，并通知机上人员，机师立即折返回机场检查。

这架联合航空航班为1738号，原订从芝加哥飞往迈阿密，然而就在起飞没多久后被迫返回芝加哥欧海尔机场，原因是有一只小鸟被引擎吸入，坐在窗边的乘客拍到引擎不断喷出火焰的画面。

这名乘客向机上人员反应后，在推特上写：「当你乘坐的飞机引擎发生爆炸又喷火时，该怎么办呢？感谢飞行员安全着陆，来喝啤酒吧！」起飞后约2个小时，飞机终于返回至芝加哥，所有旅客改搭乘其他飞机。

美联合航空发言人表示，小鸟撞进飞机引擎导致引擎喷火，机组人员立即关掉其中一边引擎而折返芝加哥，关于此次事件，航空公司会赔偿所有旅客，而目前航空公司正调查有什么方法可以阻止鸟类动物飞入引擎。