在思想传统的封闭国家中，往往得到罕见疾病、或有罕见征状的孩子，都会被视为「受诅咒的怪物」，在印度吉吉拉特邦(Gujarat)一名5个月大的女婴，出生时就有4只脚，被当地居民说是诅咒的孩子。经过医疗团队的观察治疗后，发现是发育不完整的双胞胎寄生在女婴身上，目前已完成切割手术。

根据英国《每日邮报》报导，女婴的母亲玛莉(Surekha Muli)因为跟丈夫务农，两人收入并不高，因此怀孕之后并没有做超音波检查，直到女儿出生后才发现，竟然有4只脚。

而附近邻居知道后，不时还会走到玛莉家说长道短，认为他们一家人是「被诅咒」。

玛莉和老公四处奔走求医，就是希望可以让女儿有一个康复痊愈的机会，「我很无助但是我没有放弃希望。」玛莉时常跟老公这样相互打气。

最后玛莉2月时，找到一间公立医院求救，经过医生替女婴检查后发现，多出来的2只脚是女儿和孪生兄弟是「寄生双胞胎」，这样非常罕见的情况，几乎是100万次的生产中，才会出现一个个案。

医疗团队直到女婴3个月大后才进行手术，降低风险，更表示，「女婴的生命力非常惊人。」整段手术过程中共有6名医生进行5小时的手术，最终手术成功，四肢也都活动自如。

可爱的小女婴也准备开启全新的人生。