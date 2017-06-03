你是左撇子吗？你身边有左撇子的朋友吗？许多人都会对于左撇子都会有比较聪明、有创造力的「刻板印象」，不过惯用左手的人，特别之处可不只这样！国外网站《mother nature network》的文章指出，左撇子有7个有趣的小特征，你知道连脸型都可能跟惯用手有关吗？

1. 擅长体育

你有发现运动员中的左撇子特别多吗？美国西北大学的一项研究指出，左撇子是人类进化过程中，合作和竞争的结果，因此他们更容易在竞赛中进行合作，并取得胜利。

2. 容易拥有修长的脸

华盛顿大学的一项新研究指出，脸型特征比较瘦长的人中，有25%的机率是左撇子。

3. 比较擅长数学

左撇子真的比较会算数吗？利物浦大学的研究指出，虽然不是所有左撇子都绝对擅长数学，但惯用手和数学技能的差异韩式具有显著相关，尤其是男性左撇子青少年，在数学技能的表现中，通常比同龄的同侪还好。

4. 「左脑优势」的比例较低

右撇子有95%的人偏向「左脑优势」，对于语言学习的掌握比较好。相对地，左撇子中只有70%的人是左脑优势，剩下30%的人则比较偏向两脑均衡发展，或是右脑较为发达。

5. 比较容易过敏、偏头痛，或对于某些疾病更敏感

左撇子是生物多样性的结果，虽然他们可能具有「战斗」上的优势，但却有其他缺点。《纽约时报》的报导就曾指出，惯用左手的人更容易罹患学习障碍、口吃及偏头痛等疾病，最新研究也指出，左撇子也容易患有溃疡性结肠炎、重症肌无力、乳糜泻等自体免疫系统出现问题的疾病。

6. 更容易患有睡眠障碍

美国胸腔专科学院(ACCP)于2011年发表的研究指出，左撇子的人比较容易在睡觉时出现「周期性肢体抽动」，进而使人失眠、半夜醒来，导致出现睡眠障碍的情况。

7. 酒喝得比较多

英国健康心理学杂志(British Journal of Health Psychology)发表的研究曾指出，左撇子的确常常倾向喝更多酒，不过并不代表他们会过度或危险饮酒。