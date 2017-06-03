（菲律宾3日讯）马尼拉名胜世界酒店內的赌场发生枪案和纵火案，导致38人死亡，最为悲苦的莫过於死者家属，他们甚至週五就守在殯仪馆等待遗体。

今日，在马尼拉Rizal殯仪馆外，亲属聚集在此等待著领取家人的遗体，这家殯仪馆处理了18具在袭击事件中罹难者遗体。

自星期五下午，死者亲属陆续赶往殯仪馆，看望和守候亲人的遗体。其中一名死者家属迈拉，从昨天开始就等到今天，就为了等候姐姐的遗体。

她称，姐姐阿维雅维诺是赌场员工，有两个孩子，不明白为何枪手可以轻易进入赌场。

另外，4名罹难臺湾人的家属週六清晨4时30分赶到马尼拉，在臺湾代表处的协助下到殯仪馆办理认尸手续，他们一夕之间痛失至亲，不禁悲从中来，潸然泪下。

4名死者，分別是一对前来旅游的夫妇，以及一对在赌场內工作的堂兄妹。据了解，罹难的赖姓堂兄妹將就地火化，洪姓夫妇则因前来认尸的是晚辈，暂时未能决定如何处理。

袭击案发生后，美国和中国政府都提醒各自国家民眾，在当地出游需要提高警惕，暂时避免前往发生袭击事件的地点。

昨晚，在马尼拉名胜世界酒店大楼外，受害者家属、朋友和公眾放置了鲜花和点燃蜡烛，用以哀悼死者。他们默默站在街头使整个气氛更加悲伤肃穆。

早前，马尼拉名胜世界承诺向受害者家属提供援助。