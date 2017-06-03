（新山3日讯）遭霸凌虐死的21岁大学生祖法汉，其父亲在事发一週前曾与他通话，当时虽发现儿子声音有异，但儿子仅以生病为藉口不让他担心，岂料却是遭遇霸凌事件，最终伤重不治。

祖法汉的父亲祖卡纳益（53岁）指出，事发前曾与孩子通过电话，儿子听筒传来的声音「怪怪」，问起孩子时，他回答指生病，没想到原来孩子在一週前已遭同学欺负，却没有告知实情。

祖法汉的母亲哈瓦在家中看见为孩子准备的新衣时，难掩悲伤。

「孩子已不在，但身为父母，我们会对此事追根究底。会在一两天返回雪州沙登后，与了解相关程序的人联络，一起报案追究此事，为死去的孩子討回公道。」

祖法汉生前住在柔佛士姑来，遗体已在週六安葬。其父亲祖卡纳益今日在家中受访时说，孩子生前为人友善，十分孝顺且是一位相当守秘密的人，他不相信孩子会涉及偷窃。

他说，新山技术学校的老师和学生，也不相信孩子会偷窃，因孩子为人友善，也没做过不道德的举动。

「他们（学生）说手机和手提电脑被偷，接著他们就欺负我的孩子。」

他指出，孩子本身有一架智能手机，没有必要偷窃他人的电话，他不相信孩子会偷电话。

购买同一款色的新衣是祖法汉一家每年开斋节的传统。他们一家人原本准备在开斋节当天，穿上灰色的新衣一同过节，但如今祖法汉却来不及穿上它。祖法汉的母亲哈瓦（54岁）在家中看见为孩子准备的新衣时，难掩悲伤。

就读於马来西亚国防大学的21岁巫裔男子祖法汉，因被指偷窃而遭同学「惩罚」，他们不仅对他拳打脚踢且使用熨斗將他烫伤，最终送院抢