（新山3日讯） 新加坡驾车人士单单在柔佛州就欠下高达14万张罚单，拖欠款额高达4200万令吉（约1350万新元）！

据《星报》引述柔州公共秩序及交警主任祖凯里的话指出，到目前为止，新国驾车人士共拖欠14万321张的交通罚单，当局正向有关拖欠罚单的该国车主「追债」。

「上述每张罚单的罚款额最高达300令吉，新加坡驾车人士在柔州拖欠的罚单罚款额已达4209万令吉。大部分罚单都是因车主超速行驶或非法停车而发出。」

他促请新加坡驾车人士，缴清他们所拖欠的马来西亚交通罚单款额。

他说，从2008年至今年4月份，警方成功向新加坡驾车人士追討了总额为560万令吉（约180万新元）的交通罚款。

祖凯里续说，柔州交警將会继续展开「向外国人追討拖欠交通罚单罚款」的行动，以確保新加坡驾车人士能缴付他们所欠下的大笔罚款。

他也说，那些拖欠大笔交通罚款的车主，被交警拦截时，即会当场被要求缴付罚款；他补充说，执勤交警將会备用一台无线刷卡器，以方便欠款者用信用卡付款。

他指出，未缴付交通罚款的新国驾车人士，將会在开车返回新国时，在关卡处被扣押直至他们缴付欠款为止。

他透露，所有外国驾车人士可以在我国就近的交警柜檯查询他们是否有欠下交通罚单款额，或登录以下网站rilek.com.my、www.eservices.com.my、www.myeg.com.my 查询。