《福布斯》（Forbes）2017全球2000大上市公司排名出炉，中国2大银行继续高居前2位，其中，中国工商银行更连续5年蝉联榜首，排在第2位的是中国建设银行。

其他上榜的中国银行机构，还有交通银行（第34）、招商银行（第42）、中国邮政储蓄银行（第55）、兴业银行（第63）、上海浦发银行（第64）、中国民生银行（第75）及中信银行（第78）。

大马14公司进榜

大马也有14家公司进榜，排名最前的是第390名的马银行（Maybank，1155，主板金融股），与排名490的公用设施公司–国家能源（Tenaga，5347，主板贸服股），双双躋身500大；另外，大眾银行（PBBank，1295，主板金融股）及联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）则分別排在632名及671名，而综合財团–森那美（Sime，4197，主板贸服股）则排在791位。

国內唯一的赌场业者云顶（Genting，3182，主板贸服股）排在1259位。

另外，国油系的3家公司，国油化学（PChem，5183，主板工业股）、MISC公司（MISC，3816，主板贸服股）及国油气体（PetGas，6033，主板工业股）分別排在1319、1543及1881位。

其他进榜的有3家金融机构，兴业银行（RHBBank，1066，主板金融股）（第1405），丰隆金融集团（HLFG，1082，主板金融股）（第1472）及大马银行（AmBank，1015，主板金融股）（第1771），以及2家电讯集团–亚通（Axiata，6888，主板贸服股）（第1510）及明讯（Maxis，6012，主板贸服股）（第1596）。

全球前10大上市公司依序是，中国工商银行、中国建设银行、巴菲特执掌的白沙、摩根大通、富国银行、中国农业银行、美国银行（BofA）、中国银行、苹果和丰田汽车。

其他挤进全球前100大的企业还包括，三星电子（15）、微软（19）、谷歌母公司Alphabet（24）、福士伟根汽车（28）、日本软银（38）、英特尔（54）、亚马逊（83）、可口可乐（86）、日產汽车（95）、美国运通（97）。

这次上榜的上市公司来自58个国家和地区，营收总额达35兆3000亿美元，盈利总额2兆5000亿美元，资產总额169兆1000亿美元，总市值48兆8000亿美元，比去年提高10％。

在科技业中，排名最前面的是苹果的第9名；而台湾今年有46家公司进榜，排名最前面的是鸿海，全球排名第98，也是台湾唯一一家挤进全球前百强的公司。

而台湾进入2000大的科技公司也包括，排名第127名的台积电、第720名的中华电信、第870的广达、第884名的和硕、第991名的联发科等。

值得一提的是，中国2大电商巨头在榜单上的排名大幅上升，阿里巴巴上升34位，从去年的第174，升至第140位；京东上升141位，至第659位。但国有石油巨头中国石油排名下降85位，从去年的第17，降至第102位。