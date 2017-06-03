（杜塞尔多夫3日综合电）作为2020年东京奥运週期开局之年里的第一个乒坛顶级赛事，杜塞尔多夫世界乒乓（单项）锦標赛，注定写进歷史 。中国男单大满贯得主兼4號种子张继科，爆出开赛以来最大冷门，週五在第三圈以1比4不敌世界排名第20位的韩国选手李尚洙，无缘男单16强。这也创造了张继科（29岁）自参加世界乒乓（单项）锦標赛以来的个人最差战绩。

贵为2届世乒赛男单冠军，张继科经过五局奋战后，以9比11、6比11、13比11、6比11、10比12栽在李尚洙的拍下。李尚洙將与白俄罗斯老將萨姆索诺夫爭夺八强门票。

其余四名中国男单好手，则在各自的轮次中顺利晋级，其中，寻求卫冕的头號种子马龙，以4比1淘汰罗马尼亚的约內斯库，在16强迎战中华台北老將兼9號种子庄智渊；后者以以4比0淘汰日本的村松雄斗。

此外，次號种子樊振东也在第三强以4比1擒下俄罗斯的什巴耶夫，然后在16强经过一轮激战后，再以4比2击败主队德国选手费卢斯，抢先报到八强。

中国小將林高远则以4比2险胜印度老將阿昌塔；而身兼两项的3號种子许昕最为艰苦，在与樊振东搭档打满7局艰难晋级男双半决赛后，他只休息了20分钟就投入到男单第三圈的准备中，最终有惊无险地以4比1战胜巴西选手卡尔德拉诺。许昕將在16强硬碰林高远，力爭一张八强门票，向本身的首个男单世锦赛冠军前进。

日本13岁神童张本智和也延续强势，先后在32强和在16强，以4比0及4比1横扫中华台北的廖振珽及斯洛伐克的皮斯特基，与樊振东率先杀入八强。

其余男单16强对垒形势为东道主两大高手奥恰洛夫和波尔，分別迎战日本的丹羽孝希及葡萄牙的弗雷塔斯，以及韩国的丁祥恩对阵香港的黄镇廷。

另一边厢，中德跨国混双方博与索尔佳，在3比1领先的情况下没有守住优势，被日本的吉村真晴与石川佳纯连扳三局逆转，以3比4惜败，无缘决赛。

另一场半决赛，中华台北的陈建安与郑怡静以4比3险胜香港的黄镇廷与杜凯琴，將在决赛与吉村真晴与石川佳纯爭冠。

女双方面，两对中国组合全部晋级半决赛，丁寧与刘诗雯和陈梦与朱雨玲將分別在半决赛，对阵日本的早田姬娜与伊藤美诚和新加坡的冯天薇与于梦雨。