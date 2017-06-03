（台北3日讯）受到锋面南移及西南气流影响，周五袭击台湾北部的特大暴雨，周六南下中南部地区，暴雨集中在南投、云林、嘉义、高雄和屏东一带，许多观测站都创下设站以来的新纪录。

新华社报导，据台湾灾害应变中心统计，截至周六下午2时，暴雨灾情造成的人命伤亡，维持在2死5伤，另有一人失踪，有3913人被疏散撤离。其中，新北市八里区一女骑士衝至涵洞，急救无效死亡；新北市石门区一男子遭水冲走死亡。

统计显示，全台淹水报告有1006处，其中981处已退；省道中断3处，预警封闭7处；航班取消22班次，延误12班次。

台湾暴雨狂袭，南投县信义乡和社溪掏空神木村堤岸，週六下午3时许有两栋铁皮屋坠落滚滚溪水中。画面被附近民眾拍下，透过面子书流传，画面相当惊悚，所幸居民早已疏散。

台铁周六宣佈，阿里山森林铁路全天停驶，集集支线浊水-车埕间也停驶。另外，阿里山森林游乐区自周五晚10时起休园。至於復园及復驶时间，管理方表示將视游乐区联外道路及降雨状况，再另行公佈。

据台湾媒体报导，云林县多处淹水，其中大埤乡多处村落成为水乡泽国，尤其以丰田村最为严重，因为大湖口溪暴涨溢堤，造成全村一度水深及胸，全村约3400人受困，救灾人员紧急救出8名急病与独居老人。

嘉义县山区週六雨势惊人，山区多条道路因土石坍方中断。新港乡公所与消防人员搭乘橡皮艇前往低洼地区，为无法出门的灾民运送民生物质。

南投县仁爱乡从周五至周六雨势大，造成中横公路力行產业道路多处坍方，无法通行，乡內另有多条道路中断。

台湾气象部门周六表示，梅雨锋面仍滯留在台湾上空，缓慢地往南部移动，锋面前的西南气流依旧强劲，南部降雨以山区最大，午后强烈对流发展移进嘉义至台南陆地，可能出现剧烈雷雨。

气象部门预计，滯留锋面预估周六晚至周日晚再度影响中北部，可能会有旺盛对流发展，短时间降雨可能达暴雨或大暴雨等级。雨势要等到周一西南气流减弱，以及周二滯留锋面离开台湾才会缓和。