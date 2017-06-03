（马拉维3日讯）近日发生在棉兰老岛马拉维市的恐怖袭击，可能是事前「精心计划」好的，但菲律宾总统府周六表示，在枪弹用尽后，「马巫德集团」很快便在这场战爭中支撑不去了。

综合菲律宾媒体报导，马拉坎宫发言人阿贝拉在接受国营dzRB电台访问时说，目前这个效忠「伊斯兰国」（IS）的组织，看来並未用尽弹药。

「关於军火，正如我们之前提到的，这场反抗活动已经计划好了，而且做足了准备。」阿贝拉说：「他们还存有之前从市內监狱及军火库洗劫得来的武器和弹药，他们还重新装备了之前从其他地方获得的政府物资。」

他说，为了生存及获得军备，他们故意撤退到城市的商业地带。儘管如此，他们很快便要弹药耗尽，將无法支撑太久。

军火或来自黑市

菲律宾军方发言人帕迪拉周四表示，从他们对政府军使用的枪炮来看，这些武器看来已储存了好一段时间，「我们在过去数天內缴获了许多武器，在展开调查后，我们就会知道这些军火的来源」。

他表示，目前军方並不排除这些军火来自黑市，或经非法途径从军方人员那里获得。而部份军火则来自他们上周袭击过的警方及监狱设施。

儘管政府军目前已收復马拉维市90%地区，但目前战役仍在持续中，当地许多居民仍被困在水深火热中。週六，当地有38名受困的居民成功获救。

据这些成功逃离的居民表示，他们之前躲藏在该市一个遭武装份子控制的地方內，在政府军收復当地一座关键桥樑后，他们成功逃出。

27岁的中学教师杰罗那说：「每天晚上我们听到枪声或爆炸声的时候，我们就躺在地上，我们用傢具及冰箱挡著所有的门。」她说，这些武装份子一再强行入屋，他们只好躲到房子下方的隧道內。

70居民成功获救

据军方表示，目前仍有50多名武装份子残留在该市，他们仍挟持当地15名人质充当人盾，包括一名神父。

在政府军空袭及坦克强力炮轰下，当地仍有多达2000居民陷入断水断粮的绝境，还有一些伤患急得救援。

在週六，当地至少有70人获救，其中包括23名来自丹桑兰天主教会学院的老师、一名婴儿、7名儿童和7名成年人。