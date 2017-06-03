评论: 孙和声

当前的世界，是个什么样的格局？从权力关系的角度看，有人侧重多极格局，也有人侧重相互依存，但也有论者认为，从现实主义的角度看是个一超多强的格局。

伸言之，只有美国称得上是世界性的超级强国，因其他强国顶多是特定地区的区域性强国，如欧盟虽有27个成员国，人口与经济规模，均大过美国，可欧盟充其量只是个联合体而非一个一体化的国家，无法真正统一政治意志，且其军事力量，也比美国差得远。

不足以挑战美国

同理，长远来看，印度因人口规模大有可能在未来可挑战美国，可这是颇遥远的事。毕竟当前印度的军事与经济力量或软实力，也远差于美国。伸言之，欧盟、印度、俄罗斯或日本等强国，虽可对美国起某种程度平衡作用，却称不上足以挑战美国。

那，中国又如何？一种流行的看法是，当前中国的人均收入虽然远不如美国，可因其人口规模大，经济总量已达到美国的约60%，以美元匯率计算，若以购买力平价PPP算，则已在2014超过美国，从发展潜能角度看，由于美国是开发国，目前与未来的增长潜能，不易长期超过3%，而中国是发展中国家，增长量已从高速进入中速，依然可能在未来10年或更久的时间，保持6%增长率；故，若无重大变化，经济实力应可赶上美国。

反美情绪强度不一

至于军事实力，则要看中国的科技发展与军事竞赛意志，另外，也有人认为，中国的软实力无法与美国比，只是从权力政治角度看，软实力的作用是难以捉摸的，如全球各地便有强度不一的反美情绪。

若中国是具有挑战美国既有霸权地位的新兴强国或大国，那么，美国应如何回变？大体上，存在著3种流行看法，一是主战派，这一派认为中国迟早会如二次战前德国挑战英国一样，挑战美国一超地位；二是主和派，这一派认为，美中二国在经济上相互依存度高，且中国大体上，也是既成世界体系的受益者，没有必要惹事生非去蓄意挑战美国；

三是折衷派，认为美中关系较有可能维持一种竞爭性合作关系（Competitive Cooperation），如在地缘政治上是相互竞爭的，可在其他方面则可以是互利互惠的合作关系，如美国是中国最大出口国，也是最大的债权国之一，若美中关系恶化或处于交战等状態，对中美二国均不利。更何况世界事务日趋復杂与跨国界许多事务均需要多国合作，如G20（20国集团）。故既相互竞爭，又相互合作，应符合二大国的现实利益。

进而言之，从中国的角度看，当前中国的领导层，是种理性的轮任型集体领导制，而非传统意义的专制独裁国。这个富有韧性的威权国（Resilient Authoritarian State），既务实又理性，政权也稳，且有高度可持续性，其政策也应具有一贯性，不会去做那些危及其执政地位的高风险事。

削弱综合实力

伸言之，只要其核心利益没受到挑战，与美国交好是符合中国长远利益的，这就为竞爭性合作立下了基础。也有人用冷和（Cold Peace）或凉战（Cool War）来形容这种吊诡的关系。

从美国的角度看，伊拉克战爭与美国次贷危机等或多或少也削弱了美国的综合实力，使美国公共债务增到国內生產总值（GDP）100%！这个债务压力，已削弱了美国的霸权意志，不再像1990年代那么趾高气扬，霸气十足。

实则，美国內耗也极为严重。根据皮优（Pew）民调中心的调查结果，目前，美国人更注重內政而非外交，希望美国搞好自家事，而非多管閒事。在2001的九一一事件后，这种少惹事生非的心理更为普遍。

这就使美国在外交上出现3个选择，一是搞孤立主义，少介入世界事务；二是依然一如往昔那样大搞出口民主人权或军事介入；三是务实地介入国际事务，但不再高喊什么民主人权或军事干预而只从现实国家利益的角度，以最小的代价谋取最大的国益。易言之，就像中国那样，不讲什么远大高尚的理想，而专注于国益。

实则，美国现任总统特朗普便有可能选第3个选项，这个选项可以避免过度的孤立主义，以免损及美国的利益，与此同时，也可避免因过度扩张而导致过度承担各种代价。特朗普也说要其盟友如欧洲、日本和韩国承担更多的成本。

若美国真的选取孤立主义或务实理性（而非理想主义的特例主义Exceptionalism）的策略，而中国又不想刻意与美国对著干，那美中的竞爭性合作关系应是可能的，甚至有可能达到更高层次的互相合作，若然，世界的格局將会出现大的变化，中美间其实並无根本利益衝突。

王道而非霸道

以亚洲为例，从亚洲或东南亚国家的角度看，大体上多数国家是希望美国能继续在亚洲保留其存在，以抑制中国，从而使各中小型国能从中討便宜，搞两面外交与中美交好，也能平衡中美，而不必与中国对著干（如日本）或群起依附中国。毕竟隨著经济实力的增长，中国也更有可能利用其综合实力来谋取更大的实质利益。毕竟要富而不骄，强而不霸並非易事，美国本身就是个权大气粗的实例。

伸言之，美国在亚洲的適当存在，也有可能使中国更自制，更有可能成为负责任的大国，而非霸气凌人的霸道国家。理想地看，王道而非霸道也是中国的传统政治外交理想，新中国也一贯强调和平共处5项原则，只要美国不围堵遏制中国，中国自也应適可而止。