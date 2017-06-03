评论: 李的洺

最近，政坛上正流行著一个颇为引人入胜的概念，而拋出此概念的人，就是来自在野最大党的行动党，该党领袖眾口一词，指第14届大选，马来西亚將迎来可以顛覆现今朝廷政权的「海啸」，把执政60年的国阵政权摧毁，实践政党轮替的愿望。

此说法，从行动党中央领袖至该党基层，辗转至其支持者，再到网络平台，说的沸沸扬扬，煞有其事，並成功烙印在百姓脑海，特別是华社当谈及大选时，更是朗朗上口，不亦乐乎。

让人感觉诡异的是，在行动党领袖卯尽气力宣传后，「马来海啸」能在民间激起的效果，却如泥牛入海半点翻不起一丝涟漪；虽说当民眾提及大选课题时，会不免隨口说出一两句，可是，神情、状態、语气已不可媲美505的激情，那曾经的一句「改朝换代」的气势。

是民眾对政治冷漠了吗？还是在野党过去的作为，已予人不再寄望了？种种想法，皆夹杂著问號，教人泄气之余，也倍感唏嘘。

马来西亚人民对国內政坛的演变，从炙热中逐渐转冷，究竟问题出在何处？想来骂在野党联盟应该要好好的检討一番，否则，將可能失去先机，入驻布城，手握崑崙，將流得幻影，9年之功，毁于一旦，成永恆的在野党。

到底行动党眾领袖在演说时，不时悬掛于嘴边的「马来海啸」，是真有其事，还是战略用语？笔者稍作思量后，走访了各族聚居的地方，与民眾简单地，进行了一些短暂的交流；言谈间，华人、印裔普遍皆否定有感觉到「跡象」，而且马来社会亦然。

纳吉支持率最高

如此一来，行动党领袖究竟有何根据，如此断定「马来社会」会在大选中，弃巫统而掀巨浪，迄今，却未曾见到该党领导出示过任何报告，为自己的发言佐证。反之，在一个星期前，由公正党副主席拉菲兹等人创办的政策措施研究中心（Invoke）发佈的最新民调显示，在眾受访者的眼中纳吉依然是他们的首相第一人选，获31%支持，公正党的安华却只有8%。其余者，分別是伊党主席哈迪阿旺的6.1%，然后是马哈迪5.7%，慕尤丁4.4%。

从上述民调中可以看出，纳吉的支持率，超越各在野党领袖的支持率，在此民调的基础下，透露出一个隱藏著的事实，就是在大马人的心目中，纳吉为相的能力，是得到大比数人民肯定的。

失去伊党马来票源基本盘的在野党联盟，要泛起马来社会的惊天巨浪，仍需要付出更多努力才能成事。行动党领袖倘若以为马哈迪的土著团结党，能有效影响巫统在巫裔社会的地位，看来，还需要付出更大努力，才能做得到。