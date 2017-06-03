评论: 朱冠华

清朝末年，曾国藩说过社会大乱，国家崩溃之前必有三种前兆。

其一、无论何事均黑白不分；其二、善良的人越来越谦虚客气，无用之人越来越猖狂胡为；其三、当问题到了极其严重的程度之后，偏偏凡事皆被合理化，一切均被默认，不痛不痒，莫名其妙地虚应一番，没有人愿意为这艘破船补补窟窿，却权当没有看见。

鑑古知今，细读此言，不能不使得我们感觉到大马目前的政经环境，非常契合曾国藩所言。

司法被政治侵蚀

现在大马政治，腐败的权贵不能得到惩罚，官方机密法令更使得腐败得到了安全保障。大马种族极端主义並没有隨著独立一甲子而消失，各族在政府分化政策下，各自活在自己族群的领域，对其他友族的瞭解极少。

另外，种族主义也成了极端政客製造虚假危机感以维护自己政权的工具，警方执法偏颇让人民產生不信任，作为国家民主体制最后堡垒的司法也被政治侵蚀。

一种无形的种族和宗教极端力量迫使更多人不敢公开指出这些政策的过失，因为担心被扣上煽动法令之类的帽子。本来无事的事情也可以被炒作成对种族和宗教的汙辱，大兴冤案。反而一群低能的政客越来越猖狂胡为，对自己的各种丑態如屁股舞，闹事毫无羞耻，顛倒黑白，甚至也可让一个小偷成为民族英雄。而且这些人发佈各种极端种族宗教言论和欺压他人的暴力行动，也不会有罪。换成其他人，就算轻轻质疑，显示一点异议，警察马上请你去警察局喝咖啡了。

腐败高官將自己贪腐所得的利益和自己族群和国家安危等同化，腐败也被合理化，不管维护腐败的政权理由是多么可笑。任何揭发、指责这些腐败案件的人都会被调查。面对腐败证据时，却胡言乱语瞎掰狡辩，也不管所说的理由是多么可笑低级。所以各种腐败案件如土著金融，巴生港口自由贸易区，一马公司等等，政府都以不痛不痒的態度处理，虚应一番，没人为这艘破船补补窟窿，承担责任，也没有人受罚，全部都当作没有看见，让时间使得这些丑闻隨风而逝。

当国家局势发展到这种黑白不分，奖赏罪恶，惩罚良善的地步。恶人越来越猖獗，好人被欺压到只敢在咖啡店谩骂，却不敢站出来面对腐败，或者干脆默认，或者完全不理会国家腐败。整个国家机制和社会就已经丧失了自我修復功能，只会一直沉沦下去。

无视民声指责

政府机关充斥著各种大放獗词的阿諛奉承屁话，什么令人喷饭的拍马屁话都敢说。说的人无羞，听的人无耻。就算领袖丑闻缠身，所犯腐败之事天下皆知，却依然死赖不走，打杀一切反对自己，揭发自己腐败的所有声音。对自己的指责民声继续当作听不见，真是人若赖皮，天下无敌。

公务员数量庞大，但是却是尸位素餐者居多，贪腐普遍在各部门环节已经成为潜规则。政府的腐败侵蚀国家財政，债务和赤字一年大过一年。国家財富越来越集中在少数权贵手上。物价飞涨，人民生活压力越来越大，社会道德急剧下滑，犯罪率居高不下，人才不断外流，社会呈败落之像。

曾国藩说了以上国家崩溃的三个前兆四十余年后，大清王朝就灰飞湮灭了！

现在的马来西亚，何尝不是走向国家崩溃的老路子呢？老实说，现在大马政治规则是倾向于执政党的。先別说在野党是否有能力拨乱反正，就算有能力，在不公平的选举规则下，根本就换不了政府。因此，大马可能不能倖免于未来腐败造成的国家崩溃。或许，只有一切从零开始，大马才有获得新生的可能？