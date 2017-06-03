评论: 华俊凭

大山脚其中一个旺盛的地区在伯公埕一带，尤其镇內另一座標誌性建筑还未经火魔摧毁之前，更是热闹非凡。说的是一栋双层楼的建筑，上层是超级市场，下层则是菜市场。在那个年代，年轻人就去逛超市，妈妈们就往菜市去买菜，经常都是一片人潮。

那曾经辉煌的超市，被火魔摧毁后就一蹶不振，长年累月的丟空，早已经破烂不堪，唯楼下的菜市现在依然存在。大山脚经过了时间的洗礼后，拆的拆，改建的改建，开发的开发，其面貌不断地改变。所幸战前屋价值高，才得以倖免。

为何突然提起大山脚的风景？因为那天去吃那里著名的盖饭而有感而发。虽然环境不断地变迁，好在那昔日的美味，至今我依然可以寻找到它的踪影。

每个地方都有自己的饮食习惯，也创造了属于他们自己的美食。除了前几期提过的鸭蛋炒粿条、白云吞麵、米台目之外，另一道当地人十分爱吃的古早味，莫过于盖饭（cup rice）。

中文我们看得明白，但英文的译名或许会让你误以为是装在杯子的饭。其实，这里卖的是烧腊饭，但却有別于任何地方。其白饭是装在铝碗中蒸出来的，只要有订单，老板娘就会把铝碗中的白饭倒扣在盘子上。这个倒扣的动作在福建或潮州话叫「kup」，「盖饭」或「cuprice」因此衍生。

淋上大量滷汁

来到摊子前，你会看见那油亮的烧腊都掛得满满的，当你正以为可以吃到一片片香滑柔嫩的烧鸡时……老板娘即把鸡肉切得碎碎的。我的外地朋友就有好几个都看得目瞪口呆，窃窃私语地问我，这还是烧腊饭吗？没错，老板总喜欢將那些烧腊切丝，档口除了那掛著的烧腊，你也会看到一旁那堆起小山的鸡肉丝、烧肉丝和叉烧丝。

白饭倒扣了之后，老板就会將切得细碎的烧腊放在白饭上，然后来一场「滷汁淹白饭」的戏码。许多人並不理解为何要淋上那么多滷汁？难道是效仿mamak档，「淹水」的吃法？

我个人的理解是，由于潮州人爱吃泡饭，將白饭泡在汤里吃，直到现在潮汕那边依然维持著这种饮食方式。而大山脚人以潮州人居多，「滷汁淹白饭」和泡饭也有异曲同工之妙吧？最后，那些被扣出白饭而留下的铝碗就会装上干菜汤，一套完整的烧腊饭就完成了。

滷汁的味道和烧腊双结合，其香气让人迷恋，加上剁碎的烧肉脆皮，更能展现盖饭的魅力。如果再加上他们的醋醃辣椒，更是惹味。

当然，不是每个人都习惯这样的吃法，但它在大山脚人眼中，就是简单又好吃的美味。

目前，大山脚有两家盖饭，而正宗的盖饭也已经拥有50多年的歷史了。至于哪一档最好吃？我觉得各有千秋，每一档都有各自的熟客。隨著大山脚逐渐走向现代化，这些古早味能维持多久还是个未知数，但愿它可以一直流传下去。