（杜塞尔多夫3日综合电）中国金花提前锁定世界乒乓（单项）锦標赛女单冠军！

卫冕冠军丁寧，週六在半决赛顶住了日本17岁新星、亚锦赛冠军平野美宇的狙击，以4比1（11比4、11比8、11比5、5比11、11比5）击垮对手，连续两届杀入决赛，並提前帮助中国写下女单12连冠纪录！

丁寧与平野美宇在不久前的亚锦赛上曾有过交锋，丁寧以2比3输给对手。这场胜利让平野美宇信心爆棚，更表示要在这届世锦赛上夺冠。但今日，丁寧拒绝让歷史重演，整场比赛完全压制住对手，最终完美復仇。

有趣的是，丁寧在第五局以10比5拿到赛点时，以为比赛已结束，准备与裁判和平野美宇握手，但平野却没有搭理她，现场这时发出笑声，丁寧也是很惊讶，意识到自己是提前庆祝胜利，尷尬地笑了，幸好其教练李隼在这个时候叫了暂停，化解了尷尬的场面。

暂停后的丁寧，隨后以一个抢攻拿下比赛，展现了大满贯雄厚的实力和霸气。她將在明日的决赛与队友兼3號种子朱雨玲，爭夺后冠。朱雨玲则在另一场半决赛，以4比3（10比12、11比9、7比11、11比8、8比11、11比9、11比5）逆转队友兼次號种子刘诗雯，粉碎后者欲连续三届晋级决赛的美梦。

昨天的八强赛，平野美宇以11比5、11比2、18比16、11比5横扫新加坡名將冯天薇，为日本带来48年首枚世乒赛单打奖牌，创造歷史。上一次有日本球员获得男单或女单世乒赛奖牌，还是在1969年；当时，小和田敏子在慕尼黑成功问鼎世锦赛女单桂冠。

丁寧则以4比1（11比8、11比2、7比11、11比8、11比2）击败另一名日本好手石川佳纯。至于朱雨玲，亦以4比2（17比15、8比11、11比9、10比12、11比7、11比4）打败队友陈梦；而上届亚军刘诗雯，以4比1（1比11、11比6、11比8、11比3、11比7）逆转队友木子。