（吧巴三日讯）沙巴州特别事务部长拿督张志刚呼吁各界人士必须要提高本身的警觉，在面对不清不楚的金钱组织及投资计划之际，必须要做出全面的考量，避免因此而造成更多的困扰。

他指出，报章上不难看见许多金钱游戏被揭露的丑闻，许多人因此失去宝贵的血汗钱，甚至血本无归。

「这一类型的金钱游戏，在近期内逐渐崛起，甚至透过不同及新奇的宣传手法招兵买马，让更多人卷入这个金钱游戏的大漩涡里头。」

他说，在面对全球经济低靡的现像下，许多人难免会有「一夜致富」的想法，但在不清楚所有的资金运作情况下，各造乃至全体民众必须要对所谓的金钱游戏抱有警觉，避免因一时贪念起，而一失足成千古恨。

张志刚是早前出席沙巴及纳闽佛陀日庆典感恩晚宴上致词时，这么表示。一同出席这项晚宴者包括马中总商会沙巴分会会长拿督刘顺泰、吧巴中华商会会长拿督刘守健、大会主席张景茗、马佛青总会长薛振荣、马佛青沙闽联委会主席郑馨强及筹委会主席徐满和等。

另一方面，张志刚也强调，在现今的社会动态中，宗教及种族课题往往是政治不良议程中最可悲的政治工具。

「许多不懂得社会和谐及国民团结重要性的人，往往都会挑起这两方面的课题，一个举动乃至一句话，都会影响我们在多元国家中的团结。」

他透露，他对于沙巴州所保存的各族融洽而表示欣慰，尤其是各族同坐共享一餐的情况，乃是在其他州属难以见到的现象。沙巴州的风土人情，加上和谐现象，真正凸显「一个马来西亚」的重要精神。

他也希望在塑造团结全民精神理念上，各人在发言前必须记得三思而后行的基本概念，避免发表极端的言论，导致社会和谐方面出现分裂的现象。

针对沙闽佛陀日庆典方面，张志刚也指出，这个活动带出的讯息不只是欢庆佛教教主释迦牟尼佛三期同庆的宗旨，更是凸显沙巴及纳闽佛教界为建造充满慈悲、智慧及慈悲社会的意义。

「沙闽佛陀日延续至今，不但凝聚州内的佛教徒及佛教组织之外，也提高了佛教徒的宗教情操之外，同时让社会大众了解社会和谐的重要性。」

他透露，沙闽佛陀日举办至今，不但真正向所有社会人士传达护持佛法，达致社会和谐的理念之外，从而也为所有的佛教青年塑造一个发挥才华的平台，让青年在护持佛法及接受佛法熏陶之余，也通过活动打开人际网络及学习组织及待人处事的方法。

他亦希望在塑造团结全民精神理念上，各人在发言前必须记得三思而后行的基本概念，避免发表极端的言论，导致社会和谐方面出现分裂的现象。