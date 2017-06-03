（本报亚庇三日讯）亚庇国会议员黄仕平再度呼吁政府，以妥善和平的方式，安顿武吉巴登水塘村居民，并提出实际的解决方案。

他说，亚庇市政厅原本定于6月1日要拆除水塘村的房子，但昨日当局并无行动，后来政府方面告知村民，将于6月4日与村民展开对话，他希望政府方面能妥善安排当地150家村民，不要让其流离失所。

他说：「这些村民都是早年来自哥打马鲁都或根地咬，是亚庇市政厅低下层的员工，如扫地工人或倒垃圾等，在该地方住了近30年，他们收入不多，买不起房子。」

他表示，村民都很期待明日下午举行对话会，官方能给他们一个满意的方案，他促请亚庇市政厅在没有为村民提供其他出路或选择之前，不应贸贸然展开驱逐及拆屋行动。

「我希望政府方面能提供实际的方案给村民，如果要他们搬迁，地点也不要太偏远，因为他们都在亚庇一带工作。」

亚庇市政厅于5月2日发通告予水塘村居民，指居民占用了政府地，要求居民在30天内搬迁，否则市政厅会自行拆除村民房子，当地村民向黄仕平求助；该村子有150户人家，人口650人，皆为本地人。

敦法公园私营化合约结束 促市长澄清用途

另一方面，黄仕平也表示，基于有关武吉巴登敦法公园将被发展为商业用途的谣言不断，他促请亚庇市长拿督杨文海出面澄清，以安抚民心。

他声称，随着私营化合约结束，如今的敦法公园设施缺乏维修，处处呈献寥落哀败的景象，再加上各种商业发展计划的谣言，令人不安。

他说：「我希望亚庇市政厅解决了甘榜水塘的问题后，不是用那块土地来作为商业用途，而是将敦法公园扩大，让人民有更大及舒适的休闲运动区，甚至如在胡志明市的公园般，每个月举办赏鸟日，让市民到公园观鸟、赏鸟。」

他认为亚庇市在绿化和公园休闲方面做得并不够，如张天文公园内的树木不多，白天非常炎热，很少市民会到该处休闲，丹容亚路的喷泉公园要收入门票，美中不足，菲利甫公园长年缺乏维修，如今又面对丹容亚路生态发展计划的威胁。

「如果伦敦的海德公园可以存在上百年的历史，为什么亚庇的公园都一定要发展为商业和住宅区呢？杨文海上任当市长时曾矢言要把亚庇打造成绿化宜居都市，如今我们呼吁他兑现诺言，不要把亚庇的公园都赶尽杀绝。」

「除非获得人民的许可及基本设施都做好，否则我认为亚庇市政厅不要以发展之名，打公园的主意。」