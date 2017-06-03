（本报纳闽三日讯）大约2万6千纳闽岛人于今日获得欢乐折扣卡，此卡主要为了帮助减低低收入以及中等收入家庭的经济负担。

联邦直辖区部长拿督斯里东姑安南表示，这是一项政府帮助人民的举动之一，并已在整个联邦直辖区实施以及帮助超过百万人民获得此卡。

「欢乐折扣卡类似早年推出的忠诚会员卡，并旨在帮助中低收入家庭减轻他们的生活开销。」

拿督斯里东姑安南是于今天早上假本市满客来超市推介有关欢乐折扣卡时如此表示。

他表示，大约1124家公司，超过1352家分行参与了整个联邦直辖的折扣卡的合作关系。

「我们希望能够将这一些合作的商家在今年7月时能够增加至5千家公司甚至1万家商家的参与。」

目前为止，纳闽共有45家公司参与这一折扣行列，当中包括酒店，超市，服装店，布匹店，餐厅，手机电，裁缝店等等。

本岛参与的超市包括：满客来霸级市场，D’One Mart超市，合发超市等等；酒店业者则包括：纳闽帝雅娜酒店，Aifa酒店，Billion Water Front酒店等等。

拿督斯里东姑安南也表示希望其他的小贩如：干巴杀，夜市，流动小贩等等也能够参与。

岛民欲了解更多详情者可上网游览https://kadceria.kwp.gov.my。