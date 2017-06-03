（本报纳闽二日讯）适逢学校假期和丰收节的长假，大家都安排出去走走的时候，小偷也忙着干案。位于Sg Bangat的一间房屋，日前就遭到宵小的光顾，猖狂的连后门防盗铁花，也拆下来方便干案出入，干案手法实在令人咋舌。

据屋主提供的消息，他们一家大小趁着长假回到沙巴的家乡度假。回到来开门一看，客厅房间一片凌乱，方知不妙。家里的电视，洗衣机，小电器，首饰和之前买来的食物都统统偷走。现在市道已经不好，遇上这偷窃案更让他们大叹倒霉。更麻烦的是连国际护照也一并被带走，屋主还得到移民局重新申请，麻烦一箩箩。

由于附近甘榜里住着外来移民，治安开始拉起警钟。屋主透露，一向来都有些小贼来偷门外的鞋子或小东西。但是现在连防盗铁花也拆下来，猖狂的不得了。他希望警方和移民局可以采取行动对付这些不法份子，保护人民的安全。

警方来搜取指纹时透露，现在的小偷干案手法也非常「专业」，都不会留下什么指纹或蛛丝马迹。长假期间也接获不少宗民众报案，不止是这里发生偷窃事件。警方提醒，要是长假期间出游或没人在家，务必检查门户上锁。必要时也可以通知警方提供巡逻服务，预防宵小有机可乘。

纳闽岛目前经济前景茫茫，大家务必打醒十二分精神，保护家园安全以免成为下一个猎物。