（本报亚庇三日讯）《2016年度TVB全球华人新秀歌唱大赛》夺冠称王的大马之光周奕斌Brian鼓励爱唱歌的朋友们，坚持不轻易放弃，勇敢追求自己的梦想。

从4岁便开始唱歌的周奕斌表示，在他生活当中没有音乐就等于没有方向，这也是他坚持走音乐这条路的原因，同时音乐是一个能够治疗心灵的管道，「所以现在叫我放弃唱歌是不可能的。」

此外，他也透露在去年的Astro新秀大赛时，曾有过放弃的念头。因为在新秀大赛的半年期间非常想家，什么事情都必须一人独自承受，一个人坚持这个比赛非常辛苦，但幸亏有黄浚维老师以及亲朋戚友的支持，才能让他继续坚持不懈的完成，并感激黄浚维老师的栽培。

另一方面，在场的黄浚维老师盛赞周奕斌拥有很高的歌唱天赋，是属于天才型。只要教过的歌唱技巧皆能驾驭。同时在演唱方面也是全方位的，在诠释歌曲都能针对歌曲故事背景，无论是快歌慢歌或各种语言的歌曲都能掌握，是难得可贵的人才。

周奕斌是昨晚来到亚庇担任婚礼演唱嘉宾，在今早接受媒体采访时这么表示。他也说，这是他第二次来到亚庇，首次来到亚庇是在当时在《Astro欢喜来卡拉2008总决赛》冠军身份，受邀前来演唱。

他表示，沙巴人格外亲切和热情，对沙巴的海鲜美食也情有独钟，留下深刻印象，并希望日后有机会能够再次来到沙巴。

现龄20岁的周奕斌目前在浚维歌唱演艺学院担任音乐导师，主要是教导声乐和韩式流行唱法。他表示当上音乐老师可不容易，鉴于年纪尚年轻，难免会受到外界的评语。

他指出，现在有很多会唱歌的小朋友，而且家长也非常用心去栽培他们，所以他现在也一心只想教好学生。

他也透露，接下来计划将可能会在今年或明年前往中国北京进修声乐，主要也是希望将所学习到的技巧带回歌唱演艺学院学以致用。

周奕斌表示，选择音乐教育路线除了自己从小被家长栽培，也明白那个学唱歌辛苦和热忱，他相信每一位爱唱歌的朋友都希望会有机会向每一个老师去学习唱歌技巧。

他亦鼓励和呼吁热爱唱歌的朋友，坚持自己的梦想是最重要的。