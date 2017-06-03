（本报美里3日讯）美里人联党与联民党潜能候选人今日纷纷出现在同个活动上，似乎在为埔奕竞选前夕进行热身。

人联党埔奕支部主席俞小珊与联民党埔奕支主席蔡金忠今日个别以主宾以及美里青统副秘书身份，出席由美里青统埔奕分部联同大马特别事务局美里分部于室内体育馆停车场主办的派粥活动，出席者还包括了联民党史纳丁支部秘书江山河以及史纳丁支部妇女组主任李素霞等人。

两派人马巧遇，也礼貌性的握手并互相祝贺，展现君子风度。

蔡金忠在活动上否认今日的走动与选举有关，表示这是配合斋戒月所举办的活动，并指联民党每年都会进行此项活动，与居民交流，只是恰巧时间上与补选相近，因此才会令人有遐想。

蔡金忠：巧合引遐想

他表示，今日他以美里青统副秘书身份出席派粥活动，也赞助了1千份辣粥让当地各族人民都能受惠，而大马特别事务局美里分部也赞助一百份蜜枣。

人联党埔奕支部主席俞小珊早被视为是出战本次埔奕补选的热门人选，而联民党埔奕支主席蔡金忠、史纳丁支部秘书江山河以及史纳丁支部妇女组主任李素霞也被公布为潜能候选人，大家今午共同现身并派粥给各族人民，看似简单的一场派粥活动，却不免被人联想为是为了出战埔奕选区而积极为自己增加曝光率，以赢得民心。

俞小珊最近以来频频在基层走动，连日走访多个地区举办会见人民活动听取民意，也现身开斋晚宴并获得州议员拿督陈超耀指可能就是国阵人联埔奕补选的候选人之一。

虽然俞小珊指没有黑纸白字都不敢说定自己就是埔奕准候选人，但是根据该党近来的举动，以及助理部长拿督李景胜也表明市长并不是公务员，意味着他可以市长身份参加埔奕竞选，因此相信他出战机率颇高。

另外，联民党埔奕支主席蔡金忠也多次表明自己对参与竞选的意愿，并积极在埔奕选区工作，为当地居民解决许多大大小小的民生问题。他强调埔奕支部会继续社区服务工作，为埔奕选民在各方面争取更好的发展。

至于该党史纳丁支部秘书江山河以及史纳丁支部妇女组主任李素霞，在政治圈、社团组织都具相当知名度。

埔奕选举提名日为6月20日，7月4日为投票日，究竟最终谁会出线成为埔奕候选人，相信近期内就会见分晓。