（北根3日讯）首相拿督斯里纳吉表示，马来西亚作为正信伊斯兰国，使国家享有来自宗教及经济各方的特权。

他引述沙地阿拉伯国王沙尔曼所给予的认可为例子，即同意增加大马的朝圣名额，同时也对于大马申请在麦加及麦地那建设2间朝圣中心给予正面的回应。

「至于经济方面，除了在大马建设一所以沙地阿拉伯国王沙尔曼命名的全球和平中心之外，沙地阿拉伯石油公司（Saudi Aramco）也將投资逾300亿令吉资金在柔佛炼油与石油化工综合计划（RAPID）。」

「沙尔曼国王可以选择其他国家，但为何最后选择了马来西亚？这是我们要问的，而答案就是我们所实践的一切。」

「我们以伊斯兰名义所做的一切，所推行的政策都被认为是最好的伊斯兰教模式。我们得到真正伊斯兰国及中庸之道的认可，受到了沙尔曼国王的高度重视。」

「不论从宗教或经济方面，我们都受益。」

纳吉是于今日为伊斯兰组织领导研討会主持闭幕礼，以及移交拨款给北根国会选区清真寺及祈祷室时，如此表示。

他说，这样的认可也让他最近出席阿拉伯伊斯兰美国峰会时，成为5名有机会颁发演讲的国家领袖中的其中一人。

另外，纳吉今日出席橡胶小园主发展局（RISDA）派息大会时也宣佈，派出1亿681万令吉给3万3864名农民。

其中在新群体土地综合计划（RTBB）下的1万6080人將获得3816万令吉，至于商业翻种计划（TSK）的1万7784人则获得6864万令吉。

纳吉表示，相较于去年的9450万令吉派息，今年增加了1220万令吉。

「作为一个政府，我们不曾停止照顾人民的福利，尤其是那些居住在郊外的农民，也一样受到关注和帮助。」

「这是因为农民及村民都是国阵政府的核心支持者。」