（新山3日讯）华裔Grabcar司机前后投资了约10万579令吉，与刚认识的新加坡籍男乘客合作转售iPhone手机及外劳仲介生意。岂料，对方却以公司资金周转不灵为藉口，拒绝偿还投资金额，导致事主血本无归，背负庞大的债务。

有鑑于经济不景气，加上每月家庭开销入不敷出，46岁华裔男子林飞宽（报关税务代理）兼职当Grabcar司机。他在2个月前，载送从事越南仲介生意的新加坡籍陈姓男子，对方在车程中不断向他讲述自身的人生经歷，游说一起合伙投资。

献议刷卡买手机

「男乘客献议以刷卡的方式购买手机iPhone7Plus，然后转手到越南售卖，可赚取每台手机300令吉丰厚利润。」

他指出，两人在4月19日便前往购物广场一家手机店，购买了15台iPhone7Plus，每台手机为4299令吉，以信用卡支付6万4485令吉。

接到空头支票

「对方在第二天便付还1万4000令吉部分的金额（即8000令吉为手机成本，2400令吉为利润）给我，当时我只收下1万令吉，并退回400令吉作为对方的佣金。」

林飞宽披露，过后，又在对方的游说下，分別在4月24日及29日，刷卡购买了5台iPhone7Plus和一台iPad，总额2万3044令吉。

他表示，虽然该新加坡男子曾给他两张分別是1万8000令吉和6万令吉的支票，但却是无法兑现的空头支票。

他申诉，跟对方追討款项时，对方以外劳仲介生意周转不灵为藉口，为了让对方渡过难关而能取回之前所投资的金额，他又再给对方1万3050令吉投资仲介生意。

「我发现他先让人尝甜头，后期却以种种理由推搪，迟迟未偿还我所投下的投资金额，至今仍不断要求注资。」

前往警局报案

林飞宽相信自己已经掉入骗局，因此在本月1日前往警局报案，并于週六上午寻求民主行动党士都兰州议员曾笳恩的协助，并召开新闻发佈会，敘述遭欺骗的过程，希望藉由自身的经歷警惕公眾。

在谈及是否因此事件而被家人责怪时，林飞宽立即眼眶泛红，最后仍忍不住落下男儿泪，数度哽咽。

声称追不回资金导致跳票男子要求分期缴还欠款

曾笳恩在记者会上联络上涉案的新加坡男子，对方声称因为追不回越南所投资的钱，以致支票无法兑现，但手机与平板已全数运到越南，希望事主能够让他分期付款缴还欠款。

曾笳恩表示，有鉴于涉案者是新加坡人，事主隨后会准备前往新加坡警局报警，以展开调查。

「我会联繫新山警方，並把相关资料交给新山关卡。与此同时，也会陪同事主寻求柔佛州信贷諮询与债务管理机构（AKPK）的协助，解决债务问题。」