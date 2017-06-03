（马六甲3日讯）曾经繁华一时的武牙拉也时代售货场隨著发展洪流，逐渐走向没落，多个空置单位10余年无人打理，出现木板腐朽、遭白蚁侵蚀及铁枝生锈的情况，令人担心朽木脱落，击中路过的行人！

其中一个单位更是屋顶破烂不堪，雨水直接流入该单位，二楼部分木板已经脱落，危险之余，也有碍市容。

该约有百年歷史的售货场原有七八间单位，包括鞋店、裁缝店、理髮店等，如今仅剩下冰饮店、皮革店及理髮店继续营业。

武亚拉也商家及居民协会主席梁证法指出，逾10年前一场大火烧毁了鞋店，较后补鞋店、裁缝店及货仓陆续搬迁，一些单位空置至今，並没有清理。

积水滋生蚊虫

他以补鞋店为例，因业者搬迁后留下杂物，包括衣物、鞋子、木架等，屋顶破烂，雨天时雨水流入店內，积水滋生蚊虫，造成当地很多蚊子，商家唯有点蚊香驱蚊，希望有关单位尽快清理及维修。

他说，一些木板已经腐朽，铁枝也生锈，隨时塌下，对于经常使用该走道的居民构成危险。

「小巷走道的屋顶早前也出现破损的问题，所幸当地商家合资维修，商家曾多次反映及投诉有关问题，却没有下文，隨著情况日益严重，希望有关单位能够尽快解决他们所面对的问题。」

梁证法表示，他將联络单位业主，以清理垃圾及维修破损处，若问题依然无法解决，他將通过该会顾问赖庆中向相关单位反映，以採取行动。