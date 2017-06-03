（怡保3日讯）不反发展，只求减灾！逾20名饱受闪电水灾之苦的怡保高昇花园居民高举大字报，呼吁政府单位及发展商在进行任何发展项目时，务必规划良好的治水方案，以免苦了周遭的民眾。

位于怡保孟加兰一带，与兵如河毗邻的高昇花园，约在2001年落成，惟当地的116户居民在入住初期，即饱受闪电水灾的痛苦，直至相关当局落实一系列的治水工程，水灾情况才获得舒缓。

岂料，居民在度过逾10年的安乐日子之后，闪电水灾又隨著周遭地段的蓬勃发展捲土重来，而与该花园相连，原本作为公共设施发展的地段，近日更是遭地方政府批准转换为商业地，让束手无策的居民更感担忧，深怕水灾情况变得更加严重。

担忧水灾恶化

因此，当地逾20名居民週六上午在行动党兵如港州议员李存孝的陪同下召开记者会，並在现场高举大字报，呼吁政府单位以及发展商聆听民意，在发展之际，也需制定一系列的治水措施，以便达致双贏的局面。

李存孝在受访时透露，本身是在月前接获高昇花园居民的求助，指地方政府近日將当地一块佔地0.44英亩，用于兴建排水沟或电缆塔等公共设施的保留地，转换为商业地，以作为兴建商业项目的发展。

他说，此情况让当地居民感到十分担忧，担心本已是逢雨必灾的家园，隨著该保留地被徵用及落实发展项目后，会使闪电水灾的情况进一步恶化，因此希望政府单位及发展商能够与居民们展开对话会，擬定良好的治水方案。

「居民们不是要反对发展，也没有要为难发展商，他们只是希望政府单位及发展商能在落实发展项目的同时，也要顾及周遭居民。」

叶志强（67岁，退休人士）：要求发展商对话

李存孝也指在接获求助后，其服务中心已发函予掌管地方政府事务的州行政议员拿督罗斯娜，要求召集各相关部门，如城市规划局、怡保市政厅城市规划组、水利灌溉局及掌管公共设施的州行政议员拿督再诺展开联席会议。

「罗斯娜的办事处已口头回应指有关会议召集工作正在进行中，我目前也正在寻找有关土地的发展商，以要求对方与民交流，携手探討良好的治水方案，达致双贏的局面。」

另外，李存孝也正在与居民们商量，探討是否有成立居民代表委员会的必要。

张伯照（30岁，保险代理）：「重灾区」屋子卖不出

我于2001年迁入高昇花园居住，当时连续两年都发展严重的闪电水灾，低洼处的水位更达到一般成人的腰部，直至时任马华务边国会议员陈祖排的协助，当局才採取一系列的治水工程，如增建排水沟、筑建防河水倒流的防洪墙及挖深邻近的兵如河河床。

我也曾想转售这里的房子，搬去吉隆坡与孩子同住，但却没有人愿意购买，因为大家都知道这里频频发生水灾！更有人奚落此花园不应该唤作高昇花园，而是「低」昇花园，因为花园的水平足足低了外面大路將近5呎。

每年淹水都要大扫除

我与家人从17年前搬入高昇花园，开始时几乎每年杪皆会发生水灾，让我「记忆犹新」，感觉就像是每年家里都一定要进行一次大扫除。

直至有关当局落实治水工程后，情况才获得改善，一般上下大雨时，只有屋前的马路会淹水，可是去年开始至今，已发生了两次的严重水灾。

现在，地方政府又將花园旁边，原作为兴建公共设施的保留地改批为商业地，让我们深怕水灾情况会恶化。希望有关当局，如政府单位及发展商制定良好的治水方案。