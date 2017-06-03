（巴生3日讯）巴生市议会配合「巴生旅游年」，主打古跡行12个景点，带旺了景点之一的巴生印度街，尤其中国游客人次倍增，市议会有信心10月的中国国庆连假，到巴生的中国游客进一步激增。

巴生印度街隨著中国游客增加，业者也开始装修与佈置店面，以吸引具有高消费能力的中国游客。

根据雪州旅游局统计的数据显示，2015年到巴生印度街的本地和外国游客达到190万人次，2016年增至220万人次，尤其中国游客的增长率最多。

根据旅游局的报告，中国游客的高消费能力不容小覷，在巴生印度街购物，尤其钟爱护肤品、手工织品及电器產品。同时，许多中国游客在巴生都会逗留一周，是很大的消费群。

放眼300万人次

中国中阶层正因消费能力大大提升，也让各国极力宣传旅游，以吸引中国游客入境消费。

大马成为中国游客的热门旅游国家之一，主要是大马政府提供中国游客来马免签证及电子签证便利。

雪州旅游局放眼巴生印度街的中国游客突破300万人次，业者受促必须提供更多元、素质更好的產品。

翻新店面街道

此外，巴生市议会主席拿督莫哈末雅希早前曾表示，由于中国游客的高消费能力，巴生印度街许多手工纺织品店，装饰金品店、工艺品店都翻新了店面。

他说，除了8月份的东南亚运动会將带动巴生旅游，市议会预计10月中国国庆连假，到巴生的中国游客也会进一步激增。

「有鉴于游客人次的增加，市议会有意翻新巴生东姑格拉纳路的主要街道，以应付越来越多的游客到巴生皇城旅游，增加购物慾望且获得满足的体验。」

巴生市议员严玉梅在《东方日报》询问时透露，隨著雪州旅游局今年主打「巴生旅游年」，市议会也强推「古跡行」，每逢週六日组团，只需预约，无需报名费，由导游带领游览9至12个古跡景点，歷时约2个小时半。

根据市议会今年截至目前参与古跡行的人数，外国游客较去年同期翻倍增长。

「尤其是中国游客，包括来自厦门、广州等城市的游客，也参与了古跡行。」