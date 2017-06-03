（新加坡3日讯）新加坡人力部、警察部队及国家环境局週二在芽笼士乃夜市展开联合取缔行动，逮捕22名未经註册及非法工作的「黑工」。据悉，这些「黑工」有来自邻国印尼峇淡岛、马来西亚等，並持有社交或旅游签证进入新加坡。

有摊主爆料指出，非法僱用「黑工」情况「眾所皆知」，摊主们也「心照不宣」，「黑工」一天可赚50新元（约155令吉）薪酬。

《新加坡海峡时报》记者到夜市现场调查后，发现在开市前，有约10名外籍男子「打地舖」睡在摊位过夜，隨身衣物晾在栏杆上，当记者尝试向数名男子了解情况，发现他们都不会说英语。

据当地摊主透露，近年该夜市规模越做越大，单是芽笼一带就有近1000个摊位，换句话说，为让夜市营业，需至少3000名工人帮忙。摊位每月租金介於3000新元（9300令吉）至1万5000新元（4万6500令吉）之间，而为了解决人手短缺及节省开支，许多摊主不惜非法僱用「黑工」。

摊主称请不到本地人

《新加坡海峡时报》报导，新加坡夜市商贩商联会主席卓先生表示，协会虽然劝请摊主不要僱用非法外劳，但摊主申诉请不到本地人。

据新加坡人力部数据显示，执法人员到夜市取缔次数多达76次，发言人表示这两年已逮捕257名非法劳工。

《新加坡海峡时报》记者也走访榜鹅开斋节夜市，一名29岁印尼籍黑工斯里尼基博坦言，自己每天工作12小时，一天可赚50新元。

他指自己持有社交签证，但没有工作准证或贩售食品的相关准证。

「我特地为了赚钱才来夜市打工，这里可以赚很多钱。」

他还说，这是他第三次到新加坡工作，而这次打算待10天，还会到武吉士非法售卖手机。