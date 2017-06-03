（本报诗巫3日讯）诗巫独中董联会主席拿督张泰卿州议员指出，华文教育，在马来西亚这个特殊、多元的教育环境中，大家总会不知不觉或习惯成自然地把它和不公平的国家教育政策、坚持母语文化教育、华教是文化的重镇和堡垒、争取制度性拨款、争取承认统考文凭等划上等号。

他续指，华文教育，总是充满了各式各样的悲情和抗议，总是让人带着一种沉重、阴暗、埋怨与挫折的心情，看待华文教育。

他指出，虽然华教始终背负着被忽略、被边缘化的命运，但是，我们却不得不承认，它是国家教育的重要组成部分。大马的华文教育，常常被引喻为是中国、台湾以外拥有最为完整、最有系统、最有制度、最有水平的教育体系。

“尤其是大马华人对华教的坚守，对文化的传承所释放出来的民间教育力量，最令世界华人感动与佩服。所以，每每论及华教，有人慷慨激昂、有人忿忿不平、有人鄙夷不屑、有人诅咒讽刺。这就是大马华文教育发展的客观现实和现况，也是大马华文教育发展充满波折，也充满活力与能量的最好写照。”

他是于昨日下午为中国驻古晋总领事馆主催、马来西亚留华同学会砂拉越总会假诗巫卫理中学所承办“华文教育，华文教师”专业证书课程主持结业礼上受邀致词时这么指出。

大马华教走过低谷

他强调，大马华文教育面对的问题，可谓错综复杂，既有历史的、客观的因素，也有主观、政策的偏差；既有政治的考量，也有种族文化的差异。

他指出，如果和世界各地的华文教育比较起来，大马华文教育的发展，还是比较幸运的。

他说，走过了华教发展的风雨和低谷，我们已经来到了世界华文教育发展的大转弯和新机遇，也迎来了文化的复兴和自信。

“特别是随着中国的经济崛起，它正引领世界经济走向全球化、自由化发展，它也在倡导推动人类命运共同体，包括了全球正掀起学习华文的热潮，以及中文已经与英文并驾齐驱成为世界强势语言的时候，我们应该对未来的华文教育，怀有更大的信心，和展现全新的思维。原来世界华文教育的发展，已经不再是碎片化、悲情式的推广，而是在全球的连线与合作之下，开始呈现一个全新的态势、乐观和生机。”

学好华语迎合发展

他说，今天，陕西师范大学的汉语学者专家，来到诗巫，为华文教育，华文教师讲学授课，这在十年、二十年、三十年之前，简直是不可理喻和难以想象的。过去，华人学习华语，因为它是一种母语教育，是为了文化的传承和自尊。

他认为，未来，华人接受华文教育，除了它是母语文化之外，它也将成为一种国际语言、工作语言和生活语言。所以，为了迎向全球化的发展，为了面向“一带一路”的连通、共赢与合作，如何学好华语，如何搭上世界发展的列车，如何以大思维、大格局的眼光，重新理解和看待华文教育的未来，已经是一个上到国家教育决策层面的问题了。

“我们可以后知后觉，我们可以不加理会世界的改变，但是，世界的改变，已经不容许我们的国家继续对华文教育采取不公平和边缘化的政策。”