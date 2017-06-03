（本报诗巫3日讯）4车连环撞，造成车内的8名男女受轻重伤，送往诗巫医院急诊室接受治疗。

8名伤者，包括4名华裔及4名土著，年龄介于19岁至54岁之间。涉车祸的车辆分别为三辆四轮驱动车及一辆国产休旅车。

当中54岁的四轮驱动车华籍男司机在意外发生后，夹困在车座上，由消防员利用工具将他救出。其余的伤者则在消防员赶抵现场前，在公众协助下将他们从车里救出。

据悉，8名伤者各蒙受不同程度的伤，包括头部、脸、下巴、胸部、腹部、颈项、小腿、脚踝骨折等。

此宗连环撞意外于今早9时许，发生在南舌坡，事发现场距诗巫15公哩。

当时载有4人的四轮驱动车从民丹莪朝诗巫方向前进，在抵事发现场，意外与一辆载有2人，从诗巫朝民丹莪方向行驶的四轮驱动车发生碰撞。

而分别跟随在两辆四轮驱动车后面的国产休旅车及另一辆四轮驱动车，皆因闪避不及，随即发生连环撞的意外。尾随在后的国产休旅车及四轮驱动车，车上各载有4人及3人。

事发后，其他道路使用者立即停车给予协助，将肇祸车辆里的人救出来。然而，一名54岁的四轮驱动车司机则夹困车座位上，因此公众立即致电向消防局求助。

消防局于早上9时12分接到求助电话，诗巫中央消防局立即派员赶往现场。

在车祸中受伤的8名伤者先后由消防救护车、诗巫医院救护车及泗里街医院救护车送往诗巫医院急救。据悉，8名伤者皆无性命之忧。