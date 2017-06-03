（本报古晋3日讯）一名身份不明的骑士遭车辆撞击后，抛飞坠落路边，头部重创当场丧命，而肇祸的车辆司机在事发后并不在现场

此宗夺命车祸是今日凌晨3时许，在摩拉端甘榜么丹卡央教堂前路段发生。

事发后，途经现场的公众发现骑士倒卧路边，于是向警方及拯救单位求助。然而，当巡逻警抵达现场时，则发现身亡的骑士遭车辆司机撞了逃。

命丧虎口的骑士当时是从7里方向朝向三马拉汉方向前进，在经过沙玛音达油站后，到达靠近交通岛附近的路段时，遭一辆急驰而来的车辆随后猛撞。

在猛烈撞击下，骑士被抛飞跌在路边，其头部重创当场丧命，摩托车则遭肇祸车子撞飞约20米远。

车配件遗现场

抵达现场的巡逻警向在场的媒体表示，当他们在拿督莫哈默慕沙路段巡逻时，曾见到丧命的骑士蛇行般骑行在路上，接着巡警们则转入住宅区巡逻；而不久就接到通知上述地点发生车祸，因此马上到车祸现场了解情况，同时发现卧尸在血泊中的骑士，就是先前遇上的骑士 。

心脏专科及三马拉汉民防局在接通知，先后抵达现场施援，经值勤的医护人员检查后，证实骑士已无生命的迹象。

交警查案官在现场展开调查，发现死者卧尸处和撞毁的摩托车相距约20米，而且摩托车被撞的变形。

同时，查案官在现场亦发现相信属于肇祸车子的配件掉落在马路上，并相信其属本田牌子的车辆。

疑骑摩托犯案

另一方面，基于死者身上没有任何可证明身份的文件，加上死者骑的摩托车，事后被查出属伪造的车牌，警方因而怀疑该摩托车为偷窃的交通工具，所以目前尚无法联络上死者的家属。

死者的遗体较后时由警方黑车送至古晋中央医院停尸间，等待联络上家属前来确认身份后，方能进行解剖工作。