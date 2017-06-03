(本报古晋3日讯)与其羡慕砂国阵部长领取高薪﹐砂行动党州议员们倒不如选择加入砂国阵阵线﹐或是转为选择加入由行动党执政的槟城州政府。

砂人联党主席兼砂地方政府与房屋部长拿督沈桂贤是在出席今早于该党总部举行的一项拨款移交仪式时﹐如是做出建议。

建议加入国阵槟政府

“与其妒忌我(砂国阵部长)领取高薪﹐不如加入我们(砂国阵)的阵容。”

他续称﹐如果相关议员不愿意加入砂国阵阵线的话﹐那他们还可以选择加入由行动党执政的槟城州政府。

“毕竟﹐槟城首长也是领取高薪的。”

他还表示﹐如果相关议员选择加入砂国阵的话﹐那他也将因为有关人士的加入而感到高兴。

“我也相信﹐在加入国阵之后﹐有关议员将能够更勤劳工作﹐并且能够做出实际的成绩。”

月薪其实只达5万3000

另一方面﹐他称﹐反对党领袖指称他每月领取6万令吉的高薪﹐但他要说明的一点就是﹐其每月薪水实际上只达5万3000令吉的水平。

“但哥打圣淘沙区州议员兼古晋区国会议员张健仁的月薪﹐也达到每个月5万令吉的水平。”

他续称﹐一些每月领取2万多令吉的反对党议员﹐工作也远比他的来得轻松﹐并且只需要偶尔在报章上或面子书上说几句话。

他也在会上指出﹐有人指责他不支持朋岭区的发展的说法﹐是对他不公平的。

“如果就因为朋岭区州议员的指指点点﹐我就转为只注重肯雅兰地区的发展的话﹐那我又要如何面对石角区的选民们﹖”

他还建议说﹐如果人民代议士无法表现的话﹐那地区选民就应该把自身的人民代议士换掉。