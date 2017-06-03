（本报古晋3日讯）西马有水上乐园，砂拉越也有！石角将迎来古晋一座有规模的大型水上乐园，初步蓝图已出炉，构思够前瞻，拟建水底餐厅。

砂地方政府与房屋部长拿督沈桂贤指出，该计划已获得砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里的首肯，因此，落实水上乐园的计划事在必行，确实的地点是位于石角路和杨国斯路交界处的荒废石场。

他表示，虽然该水上乐园的初步蓝图已出炉，但该蓝图还不够满意，少了一点创新，因此，将要求绘图者重新策划水上乐园的构思。

“这个水上乐园必须要有创新点子，我们正探讨利用石矿湖的地势，将餐厅建在水底，以打造出与众不同的体验，吸引人们的向往。”

他预计，新的水上乐园蓝图有望在今年内完成，之后，将由政府及私人界合作兴建，相信将可进一步带旺石角的发展。

他续说，当局也将交通系统纳入在水上乐园的规划当中，以免水上乐园落成时，造成当地交通阻塞的问题。

他表示，石角水上乐园是他在2016年参与砂州选举时，纳入在其竞选宣言中，如今他正逐步兑现其承诺。

沈桂贤深信，石角区日后将会迎来古晋首个水上乐园、石角的河滨公园、石角夜市等等，到时，石角将充满潜能及繁荣的景象。

他也坚信，发展石角地区不能靠政府单方面努力，而是与私人界携手参与，引进新元素。