中国河南一名13岁苗姓男孩迷上「鬼步舞」，拜了某直播平台主播为师，主播称可以教他跳舞，但必须打赏。

小苗偷听到父亲的密码，打赏给主播2.6万元人民币，而父亲肝腹水晚期，这些钱是筹来的救命钱，家人希望主播能退钱。

根据河南都市频道报导，事情发生在许昌禹州市顺店镇米庄村，小苗爸爸准备用手机充话费时才发现微信没钱了，一查吓了一跳，全都是直播平台刷的钱。「就是那两万六千块钱（人民币）左右都没了…」他追问儿子，儿子才吞吞吐吐说出真相。

原来，小苗在大约10天前迷上「鬼步舞」，拜了某直播平台主播为师，主播称可以教他跳舞，但必须打赏。小苗在父母某次聊天中偷听到支付宝密码，「那时啥都没想…也就是有时候给他刷一点东西，他叫我刷的，我就刷了。」

而小苗父亲肝腹水晚期，这些钱是筹来的救命钱。小苗爸爸多次联系直播平台，但都没有结果，他希望主播能退钱，再不然就透过法律途径解决，「毕竟他未成年…」小苗的妈妈则面对镜头哭着说，「如果钱要是弄不回来，我感觉我这一家估计日子都过不成了。」

此事在网上引发讨论，网友看法不一。「这孩子也不小了，应该有思考能力了啊！」「感觉有点像变相的诈骗，政府该好好管一管网路直播平台了。」「传说中『坑爹』的孩子。」「主播有良知的话，就该主动退钱。」「打一顿，孩子就会记住教训了！」