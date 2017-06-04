韩国车厂Hyundai（现代）遭爆料，一名车模控诉今年四月在纽约车展（New York International Auto Show）上，因月经来需上厕所休息一下，不料过一天立即被车厂炒鱿鱼，该车模认为备受污辱，气得向法院提起诉讼。

27岁Rachel Rickert指控，自己在今年四月的纽约车展上担任Hyundai车展Model，中途因生理期而告知车厂需上个厕所换卫生棉，不料却遭到拒绝，理由是「现场太忙不能离开工作岗位」，随后向经纪人Erika Seifred求助，说明自己得换套贴身衣物。

经纪人向Hyundai说明后，车厂回应是「请Rachel Rickert当晚就直接回家休息吧！」该车模向外媒《BBC》表示，自己当时并不愿意这样做，毕竟这是领时薪的工作；到了隔天（4月14日）照常上工，15日就马上被告知已遭Hyundai解雇，原因是「这名Model月经来潮」。

当下Rachel Rickert相当不解及震惊，认为这不就是个自然的生理现象吗？接着向外媒控诉，为了这场车展而推掉了许多其它工作约，现在却只因不合理的理由就将其解雇，认为被该车厂羞辱，并扬言不会让任何人这样不尊重女性，索性提告，美国Hyundai已开始查证这些指控是否属实，并表示目前尚未收到公平就业机会委员会（EEOC）的诉讼单，若有会配合接受调查。